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قبل مواجهة بلجيكا.. لاعبو منتخب مصر تحت أنظار لجنة المنشطات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة بلجيكا.. لاعبو منتخب مصر تحت أنظار لجنة المنشطات

منتخب مصرخ
منتخب مصرخ
إسراء أشرف

خضع عدد من لاعبي منتخب مصر لإجراءات الكشف عن المنشطات داخل مقر إقامة البعثة في مدينة سبوكين الأمريكية، ضمن البروتوكولات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وشهد معسكر الفراعنة حضور وفد طبي تابع لـ"فيفا"، حيث تم اختيار مجموعة من اللاعبين بشكل عشوائي لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن المنشطات، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية المعتادة التي تسبق البطولات الكبرى.

وتُجرى هذه الاختبارات بصورة مفاجئة ودون إخطار مسبق للمنتخبات المشاركة، إذ يحق للجان المختصة سحب عينات من اللاعبين في أي وقت قبل البطولة أو أثناء منافساتها.

وعلى الجانب الفني، واصل منتخب مصر استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام بلجيكا في افتتاح مشواره بالمونديال، بعدما خاض الفريق أولى حصصه التدريبية على ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وتضمن المران فقرات بدنية وفنية متنوعة، قبل أن يختتم الجهاز الفني التدريب بتقسيمة بين اللاعبين شهدت حماسًا كبيرًا، وانتهت بتفوق الفريق الذي ضم محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وياسر إبراهيم والمهدي سليمان وحسام عبد المجيد ومحمود صابر وهيثم حسن وطارق علاء.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط طموحات بتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

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