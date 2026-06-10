بسمة وهبة تحتفي بانخفاض الأسعار: "كنا بنشم الخضرة طماطم ودلوقتي هنعمل طماطم بالخضرة"

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، عن سعادتها بانخفاض أسعار الطماطم والبيض، قائلة على الهواء: "الطماطم والبيض رخصوا يا جدعان، الطماطم والبيض رخصوا يا جدعان، رخصوا على فكرة"، حيث قامت بإعداد "شكشوكة" على الهواء.

وأشارت إلى أن تراجع الأسعار انعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة أن الطماطم أصبحت متاحة مجددًا للاستخدام بصورة طبيعية بعد فترة من ارتفاع الأسعار.

وقالت بسمة وهبة: "الطماطم رخصت والبيض رخص، كنا الأول بنقول إنه مش قادرين حتى نحط الطماطم في السلطة، يعني الطماطم دي بتتحط في أكل كتير، لكن السلطة مكناش، دلوقتي بقى كنا بنعمل خضرة بس، طلعنا الطماطم، كنا بنشمم الخضرة طماطم، دلوقتي إحنا هنعمل طماطم بالخضرة".

وأضافت في أجواء من المرح والتفاؤل: "يعني الخير كتير، خلاص، والبيض برضه رخص، دلوقتي ممكن ناكل شكشوكة"، في إشارة إلى تحسن القدرة على شراء بعض السلع الغذائية الأساسية.

وخلال الحلقة، واصلت الإعلامية حديثها بروحها العفوية المعتادة، فقالت مازحة: "أنا اللي هاكل الشكشوكة وجايبة العيش معايا في الفاصل"، كما تحدثت عن قميص اشترته ابنتها خديجة قائلة: "ده بس قميص خديجة بنتي وهي بتشتريه حتى أقول لها ده وحش، ده وحش وواسع، فإيه طلع حلو جداً، بس أنا مش عايزة أبوظهولها".

وتساءلت مخاطبة فريق العمل داخل الاستوديو: "إنتو إيه يا جماعة إنتو فين؟ محدش معايا ليه؟ إنتو الكنترول فاصل؟ مستنيين الشكشوكة؟".

واستكملت بسمة وهبة أجواء المزاح على الهواء أثناء الحديث عن إعداد الشكشوكة، قائلة: "وعلى فكرة بقى البصل مش هحطه، عشان مش هاكل بالبصل"، قبل أن تدعو المشاهدين لمتابعة خطوات التحضير بقولها: "يلا عشان نعرف نعمل الشكشوكة يلا بينا".

كما تابعت: "نحط الزيت، أهو، يلا، يلا يا جدعان، يلا يا جدعان، الطماطم والبيض رخصوا يا جدعان"، ثم أضافت: "هحطلكم بصل عشان نعمل شكشوكة بجد، بس مش هحطه كله"، قبل أن تختتم حديثها قائلة: "نعمل البصل الأول سنة يقدح كدة، عارفين يعني إيه يقدح؟ يقدح، يلا".



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