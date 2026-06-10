قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائبة نسرين عمر: إحنا بندفع ملايين بسبب العقر والبيانات عن الكلاب الضالة ناقصة | فيديو
تنتظر أم تشتري الآن؟.. بنك عالمي يكشف عن توقعاته لأسعار الذهب
رئيس اتحاد الطائرة يتابع جاهزية اللجنة الطبية للمنتخبات القومية استعدادًا للاجندة الدولية
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر
أحمد موسى: حرب المسيرات تغير موازين الصراعات العسكرية وتكشف تحديات جديدة أمام الجيوش
بيرلويجي كولينا يشيد بتواجد المصري أمين عمر بكأس العالم
هند الضاوي: واشنطن تتجه إلى تقطيع المعارك بدل الحرب الشاملة مع إيران
احذر على الطريق السريع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدٍ الخميس
ترامب: مهمة سرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز.. ومرور 100 مليون برميل نفط بأمان
وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة ويفتح الباب لزيادة الإنتاجط
العظماء يرحلون .. تامر عبدالمنعم ينعي عبدالعزيز مخيون
أحمد موسى: تحويل طلبات المصريين بالخارج إلى وزارة الإسكان وارتفاع قياسي في التحويلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة تحتفي بانخفاض الأسعار: "كنا بنشم الخضرة طماطم ودلوقتي هنعمل طماطم بالخضرة"

بسمة وهبة
بسمة وهبة
رحمة سمير

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، عن سعادتها بانخفاض أسعار الطماطم والبيض، قائلة على الهواء: "الطماطم والبيض رخصوا يا جدعان، الطماطم والبيض رخصوا يا جدعان، رخصوا على فكرة"، حيث قامت بإعداد "شكشوكة" على الهواء.

وأشارت إلى أن تراجع الأسعار انعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة أن الطماطم أصبحت متاحة مجددًا للاستخدام بصورة طبيعية بعد فترة من ارتفاع الأسعار.

وقالت بسمة وهبة: "الطماطم رخصت والبيض رخص، كنا الأول بنقول إنه مش قادرين حتى نحط الطماطم في السلطة، يعني الطماطم دي بتتحط في أكل كتير، لكن السلطة مكناش، دلوقتي بقى كنا بنعمل خضرة بس، طلعنا الطماطم، كنا بنشمم الخضرة طماطم، دلوقتي إحنا هنعمل طماطم بالخضرة".

وأضافت في أجواء من المرح والتفاؤل: "يعني الخير كتير، خلاص، والبيض برضه رخص، دلوقتي ممكن ناكل شكشوكة"، في إشارة إلى تحسن القدرة على شراء بعض السلع الغذائية الأساسية.

وخلال الحلقة، واصلت الإعلامية حديثها بروحها العفوية المعتادة، فقالت مازحة: "أنا اللي هاكل الشكشوكة وجايبة العيش معايا في الفاصل"، كما تحدثت عن قميص اشترته ابنتها خديجة قائلة: "ده بس قميص خديجة بنتي وهي بتشتريه حتى أقول لها ده وحش، ده وحش وواسع، فإيه طلع حلو جداً، بس أنا مش عايزة أبوظهولها".

وتساءلت مخاطبة فريق العمل داخل الاستوديو: "إنتو إيه يا جماعة إنتو فين؟ محدش معايا ليه؟ إنتو الكنترول فاصل؟ مستنيين الشكشوكة؟".

واستكملت بسمة وهبة أجواء المزاح على الهواء أثناء الحديث عن إعداد الشكشوكة، قائلة: "وعلى فكرة بقى البصل مش هحطه، عشان مش هاكل بالبصل"، قبل أن تدعو المشاهدين لمتابعة خطوات التحضير بقولها: "يلا عشان نعرف نعمل الشكشوكة يلا بينا".

كما تابعت: "نحط الزيت، أهو، يلا، يلا يا جدعان، يلا يا جدعان، الطماطم والبيض رخصوا يا جدعان"، ثم أضافت: "هحطلكم بصل عشان نعمل شكشوكة بجد، بس مش هحطه كله"، قبل أن تختتم حديثها قائلة: "نعمل البصل الأول سنة يقدح كدة، عارفين يعني إيه يقدح؟ يقدح، يلا". 


https://www.facebook.com/reel/27070654725959374 

بسمة وهبة الأسعار انخفاض الأسعار طماطم خضرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

الطالبة نور

أدهشت الجميع.. الطالبة نور تخطف القلوب بمحاكاتها الرائعة للشيخ المنشاوي

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين تشيد بالمرأة المصرية: جدعة ومختلفة عن نساء العالم

الكركديه

رخيص ولذيذ .. ماذا يحدث عند تناول الكركديه فى الصيف؟

بالصور

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي

طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية

طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية
طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية
طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

سيارة ملاكي على عربة كارو
سيارة ملاكي على عربة كارو
سيارة ملاكي على عربة كارو

منة فضالي تثير الجدل بإطلالة برفقة كلبها

منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها
منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها
منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها

فيديو

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد نجم

أحمد نجم يكتب: تحالف الصين والبرازيل ضد هيمنة القطب الواحد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

المزيد