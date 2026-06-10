كيلو الطماطم بـ26 جنيها والبصل بـ13 جنيها.. أسعار الخضروات اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض حيث تراجعت أسعار عدد من السلع الأساسية التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين على رأسها البطاطس والكوسة والملوخية فيما ارتفعت أسعار الطماطم والبصل والخيار والليمون البلدي وسط متابعة يومية من الأسر المصرية لتحركات أسعار الخضروات الأساسية.

أسعار الخضروات اليوم

وارتفع سعر الطماطم بنحو 32 قرشًا ليسجل متوسط 26.57 جنيه للكيلو.

وزاد سعر البصل بنحو 50 قرشًا ليسجل متوسط 13.77 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر الخيار الصوب بنحو 95 قرشًا ليصل إلى 22.40 جنيه للكيلو.

وفي المقابل تراجع سعر البطاطس بنحو 27 قرشًا ليسجل 14.88 جنيه للكيلو.

وانخفضت الكوسة بقيمة 1.72 جنيه لتسجل 23.64 جنيه للكيلو.

كما تراجعت الملوخية بنحو 72 قرشًا لتبلغ 23.62 جنيه للكيلو.

أبرز التراجعات في أسعار الخضروات

وسجلت البامية أكبر تراجع بين الخضروات بقيمة 4.17 جنيه للكيلو لتصل إلى 66.83 جنيه.

وتراجع سعر الخس بنحو 3.62 جنيه ليسجل 19.66 جنيه.

كما انخفضت الكوسة بقيمة 1.72 جنيه للكيلو.

وتراجع القلقاس بنحو 1.10 جنيه ليسجل 25.44 جنيه للكيلو.

وانخفضت السبانخ بقيمة 1.11 جنيه ليسجل 21.14 جنيه للكيلو.

أبرز الارتفاعات في أسعار الخضروات

ارتفع سعر الليمون البلدي بقيمة 1.81 جنيه للكيلو ليسجل 42.94 جنيه.

وصعد الخيار الصوب بنحو 95 قرشًا ليصل إلى 22.40 جنيه للكيلو.

كما ارتفع البصل بنحو 50 قرشًا للكيلو ليسجل 13.77 جنيه.

وزادت الطماطم بنحو 32 قرشًا للكيلو لتصل إلى 26.57 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026

الطماطم 26.57 جنيه للكيلو

البطاطس 14.88 جنيه للكيلو

البصل 13.77 جنيه للكيلو

الخيار الصوب 22.40 جنيه للكيلو

الكوسة 23.64 جنيه للكيلو

الملوخية 23.62 جنيه للكيلو

الليمون البلدي 42.94 جنيه للكيلو

الفلفل الرومي 28.69 جنيه للكيلو

الفلفل الحامي 28.76 جنيه للكيلو

الفاصوليا الخضراء 32.57 جنيه للكيلو

البامية 66.83 جنيه للكيلو.