الطماطم بـ20 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين

يتابع المواطنون بشكل لحظي أسعار الخضار والفاكهة اليوم، في ظل تباين الأسعار في الأسواق والجملة، وقد بدأت أسعار الطماطم في الانخفاض بشكل تدريجي مؤخراً بعدما كانت وصلت إلى سعر 50 جنيها للكيلو .

أسعار الخضار اليوم الأثنين

سعر الطماطم اليوم في الأسواق : من 20 لـ28 جنيهًا.

سعر البطاطس اليوم 15 جنيهًا.

سعر البصل اليوم البصل: 15 جنيهًا.

الخضروات الورقية والموسمية:

الملوخية: 24 جنيهًا.

السبانخ: 23 جنيهًا.

أصناف أخرى:

الليمون: 48 جنيهًا.

الكوسة: 25 جنيهًا.

الخيار (صوب): 26 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم الأثنين:

التفاح المحلي: سجل نحو 58 جنيهًا.

الخوخ: بلغ سعر الكيلو 54 جنيهًا.

الجوافة: استقرت عند 40 جنيهًا.

الموز البلدي: سجل 37 جنيهًا.

الكنتالوب: بلغ سعره 25 جنيهًا.

البرقوق: سجل نحو 71 جنيهًا.

عنب مستورد: اقترب من74 جنيهًا

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

سعر الطماطم: بين 7 جنيهات و11 جنيها للكيلو.

سعر البطاطس: بين 9 جنيهات و14 جنيهًا للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 جنيهات و7.5 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 3 جنيهات إلى 8 جنيهات.

الجزر بدون عروش: من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 25 إلى 35 جنيهًا.

البامية: من 20 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

الملوخية: بين 8 و12 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 3 جنيهات و7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 4 جنيهات و8 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 6 و12 جنيهًا، بانخفاض 11 جنيهًا عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 10 و25 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الخيار

الخيار الصوب: بين 4 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 4 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و30 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 50 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.