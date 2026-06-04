الطماطم تتراجع بعد موجة الغلاء.. واستقرار نسبي بأسعار الخضروات في الأسواق



شهدت أسعار الطماطم تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها قبل عيد الأضحى المبارك، لتعود إلى مستويات أقل في أسواق الجملة والتجزئة، وسط تحسن المعروض واستقرار حركة التداول.



هبوط ملحوظ للطماطم



وانخفض سعر الطماطم في أسواق الجملة ليسجل نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، مقارنة بمستويات قاربت 60 جنيهًا خلال الفترة الماضية.



استقرار أسعار البطاطس



وسجل سعر البطاطس في سوق العبور بين 10 و14 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعرها للمستهلك بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، مع استمرار توافر الكميات المعروضة في الأسواق.



البصل عند مستويات منخفضة



وتراوح سعر البصل الأبيض في أسواق الجملة بين 5 و9 جنيهات للكيلو، ليباع للمستهلك بين 10 و15 جنيهًا، بينما سجل البصل الأحمر ما بين 5.5 و7.5 جنيهات للجملة، ووصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 10 و12 جنيهًا للكيلو.



الكوسة والفاصوليا



وبلغ سعر الكوسة نحو 7 جنيهات للكيلو في سوق الجملة، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 10 و15 جنيهًا، فيما تراوح سعر الفاصوليا بين 20 و35 جنيهًا للكيلو بحسب الجودة والمنطقة.



أسعار الباذنجان



وسجل الباذنجان البلدي والرومي ما بين 4 و8 جنيهات للكيلو في أسواق الجملة، ليباع للمستهلك بأسعار تراوحت بين 8 و10 جنيهات. أما الباذنجان الأبيض فتراوح سعره بين 6 و11 جنيهًا للكيلو في الجملة، ووصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 15 و20 جنيهًا.



تفاوت أسعار الفلفل



وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي والصوب بين 15 و23 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الفلفل الحامي البلدي أسعارًا تراوحت بين 7 و15 جنيهًا، والحامي الصوب بين 10 و13 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر الفلفل الألوان في سوق العبور بين 20 و35 جنيهًا للكيلو، ليصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 30 و50 جنيهًا للكيلو.



الملوخية عند 12 جنيهًا



وفيما يتعلق بالملوخية، سجل سعر الكيلو نحو 12 جنيهًا في الأسواق، وسط استقرار نسبي في أسعار معظم أصناف الخضروات خلال الفترة الحالية.

