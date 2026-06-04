قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة الأحد القادم.. حسين الشحات يطلب 50 مليونا للتجديد مع الأهلي
إنطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات
بفارق 1320 جنيها.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بالأسواق؟
مشاهد مروعة.. فيديو رسمي يوثق آثار هجوم المسيرات الإيرانية على مطار الكويت
حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة.. الإفتاء توضح
كامل الاحترام والتقدير .. أسرة صبري نخنوخ تكشف موقفه من واقعة التعدي على محامٍ بالتجمع
موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري وإنبي والقناة الناقلة
الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك
حكم تقبيل يد الوالدين وكبار السن؟.. أمين الفتوى يجيب
كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط
8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 4-6-2026، في البنوك، عقب صعودها أمس.

وأمس الأربعاء صعد سعر صرف الدولار بختام التعاملات متجاوزا مستوى الـ 52 جنيها.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر صرف الدولار اليوم الخميس 4-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم 

وسجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه  52.10 جنيه للشراء و 52.20 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي الإسلامي.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل  52.04 جنيه للشراء و 52.14 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

وفي المصرف العربي الدولي وصل إلى 51.95 جنيه للشراء – 52.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

كما سجل في بنك الشركة المصرفية (SAIB) 51.91 جنيه   للشراء و 52.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في في البنك المصري الخليجي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.89 جنيه للشراء و  51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد سجل  51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي بلغ  51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في في البنك العقاري المصري العربي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة 51.88 جنيه للشراء و 51.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 51.87 جنيه للشراء و 51.97 جنيه للبيع.

وقدم بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار مسجلا  51.79 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

التأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعد

الذهب

انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

165 جنيها للجرام.. انخفاض جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

ايران

إيران تنفي مسئوليتها عن الهجوم على مطار الكويت الدولي

المتهم

طالب الزقازيق المتهم باستدراج الفتيات لشقة خاصة يعترف: كان بإرادة البنات دون ابتزازهن

نتنياهو وترامب

طرد نجله وتجميد ممتلكات عائلته.. تقرير يكشف حقيقة توتر علاقة ترامب ونتنياهو

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

ترشيحاتنا

أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

داخل غرفة العمليات.. سبب وفاة سهام جلال

تعاقد اتحاد جدة مع صلاح

الاتحاد السعودي يحسم التعاقد مع محمد صلاح.. ووداع أسطوري في انفيلد

اعادة الطيور المنقرضة

ولادة أول دجاجة من بيضة اصطناعية .. علماء يقتربون من إعادة طيور انقرضت

بالصور

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

جرأة وجمال.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور

جرأة و جمال..سارة سلامة
جرأة و جمال..سارة سلامة
جرأة و جمال..سارة سلامة

فيديو

سهام جلال

سهام جلال.. رحيل مفاجئ بعد أزمة صحية صعبة وكلمات مؤثرة في آخر ظهور لها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد