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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طرح محال تجارية للبيع بمشروع الإسكان الاجتماعي بكفر الشيخ

صندوق الإسكان الاجتماعي
صندوق الإسكان الاجتماعي
آية الجارحي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح محال تجارية للبيع بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالمزايدة العلنية في جلسة مزاد بتاريخ 24 يونيو 2026.

المحال التجارية المعروضة للبيع

وأوضح الصندوق أن المحال التجارية المعروضة للبيع تشمل 15 محلًا تجاريًا بموقعي "قلين 1" و"قلين 2"، وبمساحات من 12.7 مترًا مربعًا إلى 22 مترًا مربعًا، وذلك على طريق قلين - دسوق الرئيسي بمحافظة كفر الشيخ.

تحيا مصر

 كما تشمل عدد 31 محلًا بموقع تحيا مصر بمساحات من 12.25 مترًا مربعًا إلى 34.35 مترًا مربعًا تقريبًا، وذلك بالقرب من طريق صبري القاضي - غرب مدينة كفر الشيخ.

برج البرلس

وأضاف الصندوق أن المحال التجارية المطروحة تشمل أيضًا عدد 30 محلًا تجاريًا بموقع برج البرلس بالجونة 1 و2 و3، بمساحات من 12 مترًا مربعًا إلى 22 مترًا مربعًا تقريبًا، وذلك بالقرب من الطريق الدولي- مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن جلسة المزاد ستعقد بقاعة كبار الزوار بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ في محافظة كفر الشيخ، وتبدأ الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء 24/6/2026.

كراسة الشروط

وأوضح أنه يمكن للمواطنين الراغبين في التقدم طلب كراسة الشروط والمواصفات من قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعاصمة الجديدة أو من خلال مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ.

تأمين دخول المزاد

وأوضح الصندوق أن تأمين دخول المزاد يبلغ 20 ألف جنيه، ويجب دفع 10% من قيمة المحل التجاري فور الرسو، على أن يتم دفع قيمة 90% المتبقية خلال 45 يومًا.

الإسكان الاجتماعي التشييد الإسكان التمويل العقاري

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