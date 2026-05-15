حبس أو غرامة.. أخطاء تجنبها عند التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2026

عند التقديم للحصول على شقة من شقق الاسكان الاجتماعي يتطلب ذلك عددا من الاجراءات، من بينها تقديم بيانات عن الدخل او امتلاك وحدة سكنية.

أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كتابه اي بيانات غير صحيحه، يعرض المتقدم للحبس والغرامة.

وأكدت أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يستخدم الغش والتدليس للحصول على وحدة سكنية أو دعم من الصندوق.

اسباب رفض الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

كما اوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض طلبات المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

عدم تطابق البيانات

وأوضحت أن من أبرز أسباب الرفض وجود اختلاف بين البيانات المسجلة وقت التقديم ونتائج الاستعلام الميداني، سواء فيما يتعلق بالدخل الحقيقي للمتقدم أو امتلاك وحدة سكنية.

نتيجة الاستعلام الائتماني

وأضافت أن بعض الطلبات يتم رفضها بسبب نتيجة الاستعلام الائتماني الذي يتم من خلال جهات التمويل، وفقًا لقواعد البنك المركزي المنظمة لتقييم العملاء والجدارة الائتمانية.

سبق الاستفادة من الدولة

كما أشارت إلى أن سبق حصول المواطن على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة يعد من أسباب الرفض، وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

التظلم على قرار الرفض

وأتاحت وزارة الإسكان للمواطنين إمكانية التظلم على نتيجة الرفض خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ الإخطار بالرفض، حيث يتم إرسال رسالة نصية للمواطن على رقم الهاتف المسجل أثناء التقديم.

كما يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي أو عبر مركز خدمة العملاء.

أرقام التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

وخصص الصندوق عدة أرقام لاستقبال استفسارات المواطنين:

5999

5777

1188 من أي هاتف محمول

090071117 من أي خط أرضي

استرداد مقدم الحجز

وأكدت مي عبد الحميد أن المواطنين يمكنهم استرداد مقدم جدية الحجز والأقساط ربع السنوية من خلال مكاتب البريد المميكنة، وفي حالة وجود أي مشكلة يمكن تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى الخاصة بالصندوق.

https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA