قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الجمعة
حرق مسجد في رام الله.. المستوطنون يشنون هجمات عنصرية ضد الفلسطينيين
جيش الاحتلال يطالب سكان جنوب لبنان بإخلاء منازلهم
تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم
أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21
باحث سياسي: الأمن العراقي أحبط تمركز إسرائيل في صحراء النخيب وأمريكا خالفت اتفاقاتها
ترامب إيران: صبري تجاه إيران لن يطول كثيرا
لخدمة 40 ألف حاج.. السياحة تطلق منصة رسمية لمتابعة الحجاج وإحكام الرقابة ميدانيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-5-2026 والقنوات الناقلة
جدل واسع حول "تنظيف القولون السريع" عبر وصفات متداولة على السوشيال ميديا
بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية
حكم الطواف على الكرسي المتحرك.. الإفتاء تفند أراء المذاهب الأربعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حبس أو غرامة.. أخطاء تجنبها عند التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

عند التقديم للحصول على شقة من  شقق الاسكان الاجتماعي يتطلب ذلك عددا من الاجراءات، من بينها تقديم بيانات عن الدخل او امتلاك وحدة سكنية.

أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كتابه اي بيانات غير صحيحه، يعرض المتقدم للحبس والغرامة.

وأكدت أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يستخدم الغش والتدليس للحصول على وحدة سكنية أو دعم من الصندوق.

اسباب رفض الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 

كما اوضحت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض طلبات المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

عدم تطابق البيانات

وأوضحت أن من أبرز أسباب الرفض وجود اختلاف بين البيانات المسجلة وقت التقديم ونتائج الاستعلام الميداني، سواء فيما يتعلق بالدخل الحقيقي للمتقدم أو امتلاك وحدة سكنية.

نتيجة الاستعلام الائتماني

وأضافت أن بعض الطلبات يتم رفضها بسبب نتيجة الاستعلام الائتماني الذي يتم من خلال جهات التمويل، وفقًا لقواعد البنك المركزي المنظمة لتقييم العملاء والجدارة الائتمانية.

سبق الاستفادة من الدولة

كما أشارت إلى أن سبق حصول المواطن على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة يعد من أسباب الرفض، وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

وأكدت أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يستخدم الغش والتدليس للحصول على وحدة سكنية أو دعم من الصندوق.

التظلم على قرار الرفض

وأتاحت وزارة الإسكان للمواطنين إمكانية التظلم على نتيجة الرفض خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ الإخطار بالرفض، حيث يتم إرسال رسالة نصية للمواطن على رقم الهاتف المسجل أثناء التقديم.

كما يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي أو عبر مركز خدمة العملاء.

أرقام التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي 

وخصص الصندوق عدة أرقام لاستقبال استفسارات المواطنين:

5999

5777

1188 من أي هاتف محمول

090071117 من أي خط أرضي

استرداد مقدم الحجز

وأكدت مي عبد الحميد أن المواطنين يمكنهم استرداد مقدم جدية الحجز والأقساط ربع السنوية من خلال مكاتب البريد المميكنة، وفي حالة وجود أي مشكلة يمكن تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى الخاصة بالصندوق.

https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA

الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي 2026 وحدات سكنية شقق وزارة الاسكان طرح وحدات سكنية جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن بيضاء

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟

أفضل شهادات ادخار في البنوك

عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

وزير التربية والتعليم

رسمياً..تسليم أجهزة تابلت لطلاب التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي المقبل

شوبير

أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب

ترشيحاتنا

عراقجي

عراقجي : إيران انتصرت في حربها ضد أمريكا ودول البريكس مُقرة بذلك

ارشيفي

روسيا تعلن تدمير 355 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل

علم الصين

الصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار مع إيران وتحذر من تداعيات التصعيد على العالم

بالصور

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

سوت لافتة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد