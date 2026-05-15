أسعار الخراف بسوق البشارية بأسوان تبدأ من 6 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألفًا

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع علي القناة الأولي، تقريرًا موسعًا من سوق البشارية بمحافظة أسوان، أحد أشهر وأقدم أسواق بيع الخراف والضأن في صعيد مصر، والذي يشهد حركة تجارية كبيرة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأوضح التقرير أن سوق البشارية يُعد من أهم بورصات بيع الأغنام على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الأضاحي، حيث يضم أنواعًا متعددة من الخراف مثل البشاري، والمجنس، والكرقاوي، وأبو دابق، إلى جانب السلالات السواكني والبلدي، فضلًا عن الماعز الحجازي.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الخراف هذا الموسم تبدأ من نحو 6 آلاف جنيه، وقد تصل إلى 15 ألف جنيه بحسب الوزن والنوع والجودة، وسط إقبال متزايد من المواطنين الباحثين عن أضاحٍ تتميز بجودة اللحم وقلة الدهون.

وأكد عدد من التجار والمربين، خلال التقرير، أن الحيوانات المعروضة تتغذى على أعلاف طبيعية مثل البرسيم الجاف والأعشاب، خاصة القادمة من مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، ما يمنح اللحوم مذاقًا أفضل وجودة أعلى.

كما رصد التقرير تنوعًا كبيرًا في اختيارات المشترين، حيث يفضل البعض سلالات معينة مثل الكرقاوي بسبب وفرة اللحم وسرعة الطهي، بينما يحرص آخرون على اختيار الأضحية وفقًا لقدرتهم المادية.

وتناول التقرير أيضًا توافر مستلزمات الذبح وأدوات الجزارة داخل السوق، إلى جانب نشاط أسواق وشوادر أخرى بمحافظة أسوان مثل دراو وكوم أمبو وإدفو وبلانة وتوشكى.

واختتم البرنامج تقريره بالتأكيد على أن خروف العيد يظل العنصر الأبرز في موسم الأضاحي، لما يحمله من قيمة دينية واجتماعية كبيرة لدى الأسر المصرية، في ظل استمرار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العيد.