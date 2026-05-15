قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026 على صفيح ساخن.. أزمة إيران تهدد المجموعة السابعة
مزايا وعيوب تطبيق نظام المجمعات في امتحانات الثانوية العامة 2026
أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026
8 نجوم سوبر.. غيابات الزمالك بـ إياب اتحاد العاصمة| أسماء مفاجآة
نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة
الأعلى للأمناء : إجراءات التعليم ستضمن تكافؤ الفرص في الامتحانات
تصنيع لقاح السرطان .. تفاصيل زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ روسيا
تعاون مصري روسي مرتقب لتوطين تقنيات العلاج البروتوني والطب النووي
امتحانات الثانوية العامة 2026.. تجميع اللجان لتقليل الغش وتعزيز التأمين
ميناء دمياط.. جسر لوجستي يربط أوروبا بالخليج العربي عبر خط "الرورو"
صالح جمعة ليس الأول.. نجوم رفعوا شعار "مش هشجع الأهلي ولا الزمالك"
وزير الخارجية الأمريكي: لن نعقد صفقة سيئة مع إيران تحت أي ظرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل عيد الاضحي.. أسعار اللحوم اليوم

اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
محمد غالي

يبحث المواطنون عن اسعار اللحوم اليوم، وذلك قبل قدوم عيد الاضحي، والتي شهدت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة 15 مايو 2026، ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المحلية، وفقا لأحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم

وسجلت أسعار عدد من الأصناف زيادات متفاوتة، حيث ارتفع سعر اللحم الضاني الصافي ليصل متوسطه إلى 459 جنيها للكيلو. 

كما تأثرت أسعار اللحوم الكندوز بالتحركات السعرية الأخيرة، إذ سجل الكندوز كبير السن متوسط 369 جنيها للكيلو بزيادة 4 جنيهات، فيما ارتفع الكندوز متوسط السن بنحو 11 جنيها ليسجل 416 جنيها، بينما صعد الكندوز صغير السن بقيمة جنيهين ليبلغ 431 جنيها للكيلو، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية داخل الأسواق المحلية.

أسعار اللحوم الضاني اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني الصافي نحو 459 جنيها، بزيادة قدرها 7 جنيهات مقارنة بالأسعار السابقة، فيما تراوحت الأسعار بين 300 و660 جنيها للكيلو بحسب المنطقة ونوعية اللحوم.

أما اللحم الضاني بالعظم، فسجل متوسط سعر بلغ 406 جنيهات للكيلو، بارتفاع 9 جنيهات، بينما تراوح سعر الكيلو بين 200 و500 جنيه.

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم البتلو اليوم

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي نحو 456 جنيها، بزيادة 3 جنيهات عن الأسعار السابقة، فيما تراوحت أسعار البتلو بين 350 و860 جنيها للكيلو.

في المقابل، بلغ متوسط سعر البتلو بالعظم نحو 401 جنيه للكيلو، بارتفاع طفيف قدره 50 قرشا، بينما تراوحت الأسعار بين 320 و500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم الكندوز اليوم

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز كبير السن متوسط 369 جنيها للكيلو، بزيادة 4 جنيهات، فيما تراوح سعر الكيلو بين 280 و400 جنيه.

كما بلغ متوسط سعر الكندوز صغير السن نحو 431 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين، بينما تراوحت الأسعار بين 320 و540 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

أما الكندوز متوسط السن، فسجل متوسط سعر بلغ 416 جنيها للكيلو، بزيادة 11 جنيها عن الأسعار السابقة، فيما تراوحت الأسعار بين 320 و500 جنيه للكيلو.

وشهدت أسعار اللحوم في محلات الجزارة والأسواق المحلية تفاوتا ملحوظا بحسب نوع اللحوم وجودتها، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 400 و450 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البتلو ما بين 360 و420 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 400 و450 جنيها، بينما سجل كيلو الضأن البلدي أسعارا تتراوح ما بين 450 و500 جنيه. 

أما سعر كيلو اللحم الجملي فجاء ما بين 300 و400 جنيه للكيلو.

وفيما يتعلق بأسعار حلويات اللحوم، بلغ سعر الكرشة نحو 78 جنيها للكيلو، بينما سجلت الكوارع البقري نحو 300 جنيه للواحدة، والكوارع الجاموسي نحو 350 جنيها.

أسعار اللحوم

وسجل سعر كيلو لحمة الرأس نحو 250 جنيها، فيما بلغ سعر اللسان 220 جنيها للكيلو، بينما وصل سعر الممبار إلى 120 جنيها للكيلو.

أما أسعار الكبدة البلدي فتراوحت ما بين 400 و450 جنيها للكيلو، في حين سجلت اللحمة المفرومة أسعارا تراوحت بين 410 و450 جنيها للكيلو.

وفي منافذ وزارة التموين، تراوحت أسعار اللحوم ما بين 300 و350 جنيها للكيلو، وهي نفس المستويات السعرية التي سجلتها منافذ وزارة الداخلية، ضمن جهود توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

أسعار اللحوم اسعار اللحوم سعر اللحمه سعر اللحمه اليوم عيد الاضحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

البيض البودرة

منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الفنانة فرح يوسف

وفاة والدة فرح يوسف

مشغولات ذهبية

رغم انخفاضه.. سعر الذهب عيار 24 فوق مستوى الـ 8 آلاف

حالة الطقس

بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية

ترشيحاتنا

روسيا وأوكرانيا

عماد أبو الرب : لا مؤشرات على إنهاء حرب موسكو وكييف عبر التفاوض

الصين

الخارجية الصينية: حريصون على استقرار دول الخليج والمنطقة بأكملها

المتحف المصري

المجلس العالمي للسفر والسياحة: مصر أصبحت من أبرز الوجهات الجاذبة عالميا

بالصور

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد