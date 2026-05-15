قبل عيد الاضحي.. أسعار اللحوم اليوم

يبحث المواطنون عن اسعار اللحوم اليوم، وذلك قبل قدوم عيد الاضحي، والتي شهدت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة 15 مايو 2026، ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المحلية، وفقا لأحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم

وسجلت أسعار عدد من الأصناف زيادات متفاوتة، حيث ارتفع سعر اللحم الضاني الصافي ليصل متوسطه إلى 459 جنيها للكيلو.

كما تأثرت أسعار اللحوم الكندوز بالتحركات السعرية الأخيرة، إذ سجل الكندوز كبير السن متوسط 369 جنيها للكيلو بزيادة 4 جنيهات، فيما ارتفع الكندوز متوسط السن بنحو 11 جنيها ليسجل 416 جنيها، بينما صعد الكندوز صغير السن بقيمة جنيهين ليبلغ 431 جنيها للكيلو، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية داخل الأسواق المحلية.

أسعار اللحوم الضاني اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني الصافي نحو 459 جنيها، بزيادة قدرها 7 جنيهات مقارنة بالأسعار السابقة، فيما تراوحت الأسعار بين 300 و660 جنيها للكيلو بحسب المنطقة ونوعية اللحوم.

أما اللحم الضاني بالعظم، فسجل متوسط سعر بلغ 406 جنيهات للكيلو، بارتفاع 9 جنيهات، بينما تراوح سعر الكيلو بين 200 و500 جنيه.

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم البتلو اليوم

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي نحو 456 جنيها، بزيادة 3 جنيهات عن الأسعار السابقة، فيما تراوحت أسعار البتلو بين 350 و860 جنيها للكيلو.

في المقابل، بلغ متوسط سعر البتلو بالعظم نحو 401 جنيه للكيلو، بارتفاع طفيف قدره 50 قرشا، بينما تراوحت الأسعار بين 320 و500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم الكندوز اليوم

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز كبير السن متوسط 369 جنيها للكيلو، بزيادة 4 جنيهات، فيما تراوح سعر الكيلو بين 280 و400 جنيه.

كما بلغ متوسط سعر الكندوز صغير السن نحو 431 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين، بينما تراوحت الأسعار بين 320 و540 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

أما الكندوز متوسط السن، فسجل متوسط سعر بلغ 416 جنيها للكيلو، بزيادة 11 جنيها عن الأسعار السابقة، فيما تراوحت الأسعار بين 320 و500 جنيه للكيلو.

وشهدت أسعار اللحوم في محلات الجزارة والأسواق المحلية تفاوتا ملحوظا بحسب نوع اللحوم وجودتها، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 400 و450 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البتلو ما بين 360 و420 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 400 و450 جنيها، بينما سجل كيلو الضأن البلدي أسعارا تتراوح ما بين 450 و500 جنيه.

أما سعر كيلو اللحم الجملي فجاء ما بين 300 و400 جنيه للكيلو.

وفيما يتعلق بأسعار حلويات اللحوم، بلغ سعر الكرشة نحو 78 جنيها للكيلو، بينما سجلت الكوارع البقري نحو 300 جنيه للواحدة، والكوارع الجاموسي نحو 350 جنيها.

أسعار اللحوم

وسجل سعر كيلو لحمة الرأس نحو 250 جنيها، فيما بلغ سعر اللسان 220 جنيها للكيلو، بينما وصل سعر الممبار إلى 120 جنيها للكيلو.

أما أسعار الكبدة البلدي فتراوحت ما بين 400 و450 جنيها للكيلو، في حين سجلت اللحمة المفرومة أسعارا تراوحت بين 410 و450 جنيها للكيلو.

وفي منافذ وزارة التموين، تراوحت أسعار اللحوم ما بين 300 و350 جنيها للكيلو، وهي نفس المستويات السعرية التي سجلتها منافذ وزارة الداخلية، ضمن جهود توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.