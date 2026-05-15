الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم في مصر
محمد غالي

يشهد سعر الذهب اليوم اهتماما متزايدا من المواطنين، في ظل تأثر المعدن الأصفر بالتطورات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بصورة مباشرة على الأسواق المحلية. 

ويحرص العديد من المواطنين والمستثمرين على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بهدف الادخار والحفاظ على قيمة المدخرات، أو لاتخاذ قرارات البيع والشراء في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24  7,945 جنيه  7,885 جنيه
عيار 21  6,950 جنيه  6,900 جنيه
عيار 18  5,955 جنيه  5,915 جنيه
عيار 14  4,635 جنيه  4,600 جنيه
الجنيه الذهب  55,600 جنيه  55,200 جنيه  
الأونصة بالجنيه  247,050 جنيه 245,275 جنيه 
الأونصة بالدولار  4,576.24 دولار

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها معدلات العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو ارتفاع الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الأسواق، إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يعزز من ارتفاع أسعاره.

وتؤثر كذلك تحركات أسعار النفط العالمية، إلى جانب التوترات الاقتصادية والسياسية، على قرارات المستثمرين الذين يلجأون إلى الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية.

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، لا سيما خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية على أسعار المعدن الأصفر، الأمر الذي يبقيه تحت متابعة مستمرة من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية نحو 7,945 جنيها للبيع، مقابل 7,885 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، نحو 6,950 جنيها للبيع، و6,900 جنيه للشراء.

أما الذهب عيار 18 فقد سجل 5,955 جنيها للبيع، مقابل 5,915 جنيها للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 14 إلى 4,635 جنيها للبيع، و4,600 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55,600 جنيه للبيع، مقابل 55,200 جنيه للشراء.

وبلغ سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري نحو 247,050 جنيها للبيع، و245,275 جنيها للشراء.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4,576.24 دولارا.

