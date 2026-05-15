وزير الخارجية: ندعم كل إجراءات الكويت لصون أمنها ومقدراتها

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

تناول الاتصال التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث جدد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشددا على الموقف المصري الراسخ والثابت بأن أمن واستقرار دول الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومؤكداً دعم مصر التام لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات لصون أمنها ومقدراتها.

وتبادل الوزيران الرؤى والتقييمات بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المكثفة المبذولة لخفض التصعيد، حيث أكد الوزير عبد العاطي في هذا السياق أهمية دعم المسار التفاوضي وأن الارتكان إلى الحوار والحلول الدبلوماسية يظل الحل الوحيد لاحتواء الأزمة الراهنة.

وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف التحديات الإقليمية، والعمل المشترك لدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.