الإشراف العام
أخبار العالم

تحطم طائرة داخل منزل في أمريكا.. حريق ضخم وضحايا

نوال السيد

شهدت ولاية أوهايو الأمريكية حادثًا مأساويًا بعد تحطم طائرة صغيرة داخل منزل سكني في حادث أسفر عن مقتل شخصين كانا على متن الطائرة، بالإضافة إلى اندلاع حريق كبير في موقع الاصطدام، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، بحسب شبكة آيه بي سي نيوز الأمريكية. 

تفاصيل الحادث

أفادت السلطات في مدينة أكرون بوقوع الحادث بعد ظهر أمس الخميس، عندما سقطت طائرة خفيفة أحادية المحرك، يعود تصنيعها إلى عام 1963، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أكرون فولتون.

وبحسب شرطة الطرق السريعة في ولاية أوهايو، وقع الحادث قرابة الساعة 3:45 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما فقدت الطائرة توازنها وسقطت مباشرة على أحد المنازل السكنية، ما أدى إلى اندلاع حريق كثيف وتصاعد أعمدة من الدخان في المنطقة.

وأكدت السلطات أن شخصين كانا على متن الطائرة لقيا مصرعهما في موقع الحادث، بينما لم يتم الإعلان عن هويتهما في الساعات الأولى من التحقيق، حيث لا تزال الجهات المختصة تعمل على تحديد بيانات الضحايا بالتنسيق مع المطار والجهات الفيدرالية.

ورغم شدة الاصطدام والحريق الناتج عنه، أكدت إدارة الإطفاء في أكورن أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين السكان على الأرض، وهو ما وصفه مسؤولو الإطفاء بأنه “حظ بالغ” بالنظر إلى طبيعة الحادث وقوة الارتطام.

الاستجابة الطارئة والتحقيقات

عقب وقوع الحادث، سارعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المنزل المتضرر ومنزل مجاور له كإجراء احترازي، في حين تم السيطرة على الحريق لاحقًا بعد جهود مكثفة من فرق الطوارئ، وفق ما أعلن قائد إدارة الإطفاء المحلية.

كما أفادت السلطات بأن عائلة مكونة من زوجين وطفلين كانوا داخل المنزل وقت سقوط الطائرة، وقد تمكنوا من النجاة دون أي إصابات، رغم تعرض المنزل لأضرار جسيمة نتيجة الحريق والاصطدام.

وباشرت كل من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق مشترك لتحديد أسباب الحادث، بما في ذلك فحص سجل الطائرة، وظروف الإقلاع، والاتصالات الجوية قبل فقدان السيطرة.

ودعت السلطات السكان إلى الابتعاد عن المنطقة المحيطة بموقع الحادث خلال فترة التحقيق، نظرًا لاستمرار وجود فرق العمل والإجراءات الفنية لجمع الأدلة وتحليلها.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من حادث آخر لطائرة طبية في ولاية نيو مكسيكو أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، ما يسلط الضوء على تزايد الحوادث الجوية الصغيرة التي تخضع حاليًا لاهتمام متزايد من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.

