تقلبات الربيع.. انخفاض مؤقت في درجات الحرارة قبل موجة ارتفاع جديدة الأحد

مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال فصل الربيع، يترقب المواطنون تغيرات درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد الارتفاعات الملحوظة التي سادت أغلب المحافظات خلال الفترة الأخيرة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، متوقعة تحسنًا مؤقتًا في الأجواء يعقبه ارتفاع جديد في درجات الحرارة قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى.

عضو بالأرصاد: موجة الحرارة تنكسر مؤقتًا ثم تعاود الارتفاع



قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن البلاد ستشهد خلال يومي الجمعة والسبت تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية وانخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، بعد موجة الطقس شديد الحرارة التي تشهدها البلاد حاليًا.

وأوضح القياتي، أن الطقس الذي يوصف بأنه شديد الحرارة سيتحول خلال يوم الجمعة إلى طقس حار على أغلب مناطق شمال البلاد، بما يشمل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وأضاف أن مناطق السواحل الشمالية ستشهد انخفاضًا أكبر نسبيًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، مشيرًا إلى أن فترات الليل والصباح الباكر ستشهد أجواء معتدلة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع مرة أخرى بصورة مؤقتة يوم الأحد، موضحًا أن القاهرة قد تسجل نحو 40 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية إلى نحو 36 درجة مئوية، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد ما بين 41 و44 درجة مئوية.

وأكد أن يوم الاثنين سيشهد بداية انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، حيث تنخفض درجات الحرارة على القاهرة بنحو 5 درجات مقارنة بيوم الأحد لتصل إلى 35 درجة مئوية تقريبًا، مع استمرار الانخفاضات الطفيفة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف أن درجات الحرارة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ستتراوح على القاهرة ما بين 32 و33 درجة مئوية، لتعود الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية المعتادة خلال هذه الفترة من العام.

وأوضح القياتي أن فصل الربيع يتسم بطبيعته بتقلبات جوية سريعة وارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة تستمر ليوم أو يومين فقط، قبل أن تعود الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية.

وشدد على أنه لا توجد أي ظواهر جوية عنيفة متوقعة خلال الأيام المقبلة، إلا أنه من المحتمل نشاط للرياح في بعض المناطق، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في مناطق محددة.

ولفت إلى أن يوم الجمعة قد يشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق محافظة البحر الأحمر وأجزاء من شمال وجنوب الصعيد، بينما يكون نشاط الرياح خلال يومي الجمعة والسبت عاديًا وغير مؤثر على أغلب المناطق.