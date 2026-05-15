ترامب: مستمرون في تدمير إيران عسكريا ونسعى لعلاقات أقوى مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده «مستمرة في تدمير إيران عسكريا»، في تصريح مثير للجدل.



وفي سياق آخر، أعرب ترامب عن أمله في أن تكون العلاقة مع الصين «أقوى وأفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة «هي الدولة الأكثر جذبًا في العالم حاليًا»، ومؤكدا السعي لتعزيز العلاقات مع بكين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إشارة الرئيس الصيني، «بأسلوب أنيق للغاية»، إلى احتمال أن تكون الولايات المتحدة في حالة تراجع، كانت تعني بحسب تعبيره «الضرر الهائل» الذي تعرضت له البلاد خلال فترة رئاسة جو بايدن.

كما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الصيني شي جين بينج أبدى استعداد بلاده للمساعدة في إنهاء التوتر المرتبط بإيران، خلال اللقاءات التي جمعتهما في بكين.