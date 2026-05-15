حريق في مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس

اندلع حريق داخل جزء من مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس، ما أدى إلى التهام بعض مرافقه، وسط تحرك فرق الإطفاء للسيطرة على النيران، دون ورود تفاصيل حتى الآن عن حجم الخسائر أو أسباب الحريق.

وفي وقت سابق، أسدلت محكمة جنايات طرابلس الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في ليبيا، بعدما أصدرت حكمًا بالإعدام بحق عبدالمجيد الضراط، المعروف إعلاميًا بلقب “جزار غرغور”، وذلك بعد إدانته في عدد من الجرائم المرتبطة بأحداث العنف والانتهاكات التي شهدتها منطقة غرغور خلال السنوات الماضية.





وأثار الحكم حالة واسعة من التفاعل داخل الشارع الليبي، خاصة أن القضية ارتبطت بوقائع دامية واتهامات تتعلق بالقتل والتعذيب والانتهاكات المسلحة، ما جعل اسم “جزار غرغور” يتصدر المشهد لفترة طويلة باعتباره أحد أبرز المتهمين في تلك الأحداث.





وأكدت المحكمة، خلال جلسة النطق بالحكم، ثبوت التهم المنسوبة إلى المتهم بعد مراجعة الأدلة وسماع الشهادات، في خطوة اعتبرها متابعون محاولة لإغلاق ملف من الملفات الشائكة المرتبطة بفترة الاضطرابات الأمنية في ليبيا.

ويأتي الحكم وسط مطالبات مستمرة بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في جرائم العنف، بالتزامن مع جهود تبذلها السلطات الليبية لإعادة الاستقرار وفرض سيادة القانون في البلاد.