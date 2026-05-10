بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

شاركت عناصر من قوات الصاعقة فى فعاليات التدريب متعدد الجنسيات " FLINT LOCK – 2026" والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولتي ليبيا وكوت ديفوار وبمشاركة أكثر من 30 دولة.

وتضمنت فعاليات التدريب تنفيذ إغارة على هدف ساحلي، والتدريب على تنفيذ الكمائن بالمركبات ، ومطاردة عناصر شديدة الخطورة ، كما تم تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية ، والتدريب على القتال

فى المناطق السكنية واستخدام أجهزة الكشف عن العبوات.

وأكد المشاركون فى التدريب على أهميته للتعرف على مختلف الثقافات العسكرية وتوحيد المفاهيم القتالية وتعزيز القدرة على العمل المشترك فى بيئات عملياتية معقدة بما يسهم فى دعم جهود الأمن والإستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع نظائرها من الدول لتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ المهام المشتركة بكفاءة واقتدار .

كما يأتي ذلك فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.