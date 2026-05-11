مدير صندوق إعادة إعمار ليبيا: تعاقدات كبرى مع الشركات المصرية في مجال الإسكان

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس بلقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والوفد المرافق له.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء، بالمهندس بلقاسم خليفة حفتر، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الليبية، والسعى الدائم لدعم وتعزيز أوجه العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه على متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات مشتركة فى العديد من القطاعات، وأوجه التنمية التى تحدث على أرض ليبيا الشقيقة، معرباً عن أمله فى مزيد من التعاون بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء، قدم بلقاسم خليفة حفتر، الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، مؤكداً دور مصر فى دعم استقرار الدولة الليبية، متوجهاً بالشكر فى هذا الصدد لقيادة وحكومة وشعب مصر على ما يقومون به من دعم لليبيا وشعبها.

ولفت المهندس بلقاسم خليفة حفتر إلى دور الشركات المصرية فى تنفيذ مختلف أوجه التنمية على أرض ليبيا، قائلا: "الشركات المصرية قدمت الكثير لشعبنا، ونفذت مشروعات تنموية واسعة".

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات المصرية لديها خبرات واسعة فى العديد من المجالات والقطاعات، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، هذا فضلا عن علاقاتها الأخوية والروابط الوثيقة مع الجانب الليبي، مؤكدا استعداد الشركات المصرية للمساهمة فى مختلف المشروعات التنموية.

ونوه المهندس بلقاسم خليفة حفتر بأن الشركات المصرية اثبتت كفاءتها وجودة أعمالها فى مختلف المشروعات خاصة مشروعات الطرق، موضحاً أنه يتم العمل حالياً على أن يكون هناك تعاقدات كبري فى مجال الاسكان العام، وغيرها من المجالات، ضاربا المثل بالتعاون فى مدينة درنة.

وأضاف المهندس بلقاسم خليفة حفتر: لقد حققت مصر نهضة تنموية ملموسة خلال عشر سنوات، والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك طفرة حقيقية يشهد بها الجميع، ونحن نعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات بمساندة الشركات المصرية، لافتا إلى أن مدينة درنة تحولت من مدينة منكوبة إلى مدينة متطورة تضم عددا من المشروعات الخدمية والتنموية المتميزة، وتمتلك حاليا بنية تحتية متكاملة.

وتم خلال اللقاء، استعراض عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في 5 مدن ليبية تشمل مشروعات البنية الأساسية وغيرها، عن طريق الشركات المصرية.

وفي هذا الإطار، قال المهندس بلقاسم خليفة حفتر: ما قامت به الشركات المصرية في ليبيا كان يحتاجه المواطن الليبي منذ فترة طويلة، وهناك نسب إنجاز متميزة في مختلف تلك المشروعات.