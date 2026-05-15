تنظيم الاتصالات: جودة خدمات الإنترنت ومكالمات المحمول تتجاوز 9 من 10 في مصر

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن خدمات الإنترنت الثابت في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن متوسط السرعات وصل إلى مستويات قياسية جعلت مصر في صدارة الدول الإفريقية.

مصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت

وأوضح أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر يبلغ نحو 92 ميجابت/ثانية، وهو الأعلى على مستوى القارة، مؤكدًا أن الاعتماد على شبكات الفايبر ساهم بشكل كبير في تحسين الأداء وجودة الخدمة للمستخدمين.

السرعة الأعلى ليست الهدف الوحيد

وأشار إلى أن معيار جودة الإنترنت لا يعتمد فقط على السرعة القصوى، بل على قدرة الخدمة على تلبية احتياجات الأسرة اليومية بكفاءة، سواء في الدراسة أو العمل أو الترفيه دون انقطاع أو بطء.

باقة 140 جيجا الأكثر انتشارًا

وأضاف أن الباقة الأكثر استخدامًا بين الأسر المصرية المتوسطة هي باقة 140 جيجابايت بسعر يقارب 210 جنيهات، موضحًا أنها تلبي احتياجات الاستخدام اليومي المعتدل بشكل مناسب.

الإنترنت المحمول يتأثر بعوامل متعددة

ولفت إلى أن سرعة الإنترنت المحمول تختلف بحسب الموقع وعدد المستخدمين وكثافة الشبكة، بخلاف الإنترنت الثابت الذي يتمتع باستقرار أكبر في الأداء.

خطط مستمرة لتحسين الشبكات

وأكد نائب رئيس الجهاز أن الدولة مستمرة في ضخ استثمارات ضخمة لتوسيع البنية التحتية، وزيادة الترددات، وتحسين جودة الإنترنت الثابت والمحمول بما يواكب الزيادة المستمرة في الطلب.