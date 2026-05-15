قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 ملايين يورو.. الأهلي يرصد أربعة مدربين أجانب لخلافة توروب
حريق في مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس
هل تجب قراءة سورة الكهف قبل طلوع فجر الجمعة ؟
منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة
تنظيم الاتصالات: جودة خدمات الإنترنت ومكالمات المحمول تتجاوز 9 من 10 في مصر
البابا تواضروس: نرفض مباركة زواج المثلـ.يين والحوار اللاهوتي مع الكاثوليك متوقف
السعودية: يجب محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاك المقدسات الإسلامية بفلسطين
رغم انخفاضه.. سعر الذهب عيار 24 فوق مستوى الـ 8 آلاف
عقوبات تصل إلى 50 مليون جنيه لمواجهة فوضى الأنشطة البيولوجية
نتنياهو: أزلنا الخطر النووي الإيراني وأعدنا جميع المختطفين
زيارة بـ30 مليون دولار.. مدينة طائرة ترافق ترامب إلى الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنظيم الاتصالات: جودة خدمات الإنترنت ومكالمات المحمول تتجاوز 9 من 10 في مصر

الإنترنت
الإنترنت
رحمة سمير

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن خدمات الإنترنت الثابت في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن متوسط السرعات وصل إلى مستويات قياسية جعلت مصر في صدارة الدول الإفريقية.

مصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت

وأوضح أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر يبلغ نحو 92 ميجابت/ثانية، وهو الأعلى على مستوى القارة، مؤكدًا أن الاعتماد على شبكات الفايبر ساهم بشكل كبير في تحسين الأداء وجودة الخدمة للمستخدمين.

السرعة الأعلى ليست الهدف الوحيد

وأشار إلى أن معيار جودة الإنترنت لا يعتمد فقط على السرعة القصوى، بل على قدرة الخدمة على تلبية احتياجات الأسرة اليومية بكفاءة، سواء في الدراسة أو العمل أو الترفيه دون انقطاع أو بطء.

باقة 140 جيجا الأكثر انتشارًا

وأضاف أن الباقة الأكثر استخدامًا بين الأسر المصرية المتوسطة هي باقة 140 جيجابايت بسعر يقارب 210 جنيهات، موضحًا أنها تلبي احتياجات الاستخدام اليومي المعتدل بشكل مناسب.

الإنترنت المحمول يتأثر بعوامل متعددة

ولفت إلى أن سرعة الإنترنت المحمول تختلف بحسب الموقع وعدد المستخدمين وكثافة الشبكة، بخلاف الإنترنت الثابت الذي يتمتع باستقرار أكبر في الأداء.

خطط مستمرة لتحسين الشبكات

وأكد نائب رئيس الجهاز أن الدولة مستمرة في ضخ استثمارات ضخمة لتوسيع البنية التحتية، وزيادة الترددات، وتحسين جودة الإنترنت الثابت والمحمول بما يواكب الزيادة المستمرة في الطلب.

الإنترنت مصر تنظيم الاتصالات الاتصالات وباقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

مشغولات ذهبية

بعد خسائر لليوم الثالث.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

ترشيحاتنا

قشر الموز

ماذا يحدث عند تناول قشر الموز

لحمة الرأس

طريقة عمل لحمة الرأس بالبطاطس في الفرن

الإجهاد الحراري

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذير: هذه الأشياء تجعلك مهددا بالإجهاد الحراري

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ 21 مصاب في حريق مصنعي (بويات – كرتون) بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد