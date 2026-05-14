الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

أسعار باقات الإنترنت الجديدة في مصر اليوم 14 مايو 2026 .. شهدت أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان المصرية للاتصالات تطبيق زيادة جديدة على أسعار باقات الإنترنت المنزلي، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المستخدمين للبحث عن الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت في مصر اليوم الخميس 14 مايو 2026، خاصة مع اعتماد ملايين الأسر على خدمات الإنترنت في الدراسة والعمل والترفيه والتواصل اليومي.

وتأتي الزيادة الجديدة ضمن التغيرات التي يشهدها قطاع الاتصالات والإنترنت داخل السوق المصرية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات التقنية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الباقات المختلفة التي تقدمها شركة WE لمستخدمي الإنترنت الأرضي بمختلف السرعات والسعات.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

كشفت الشركة عن قائمة الأسعار الجديدة الخاصة بباقات الإنترنت المنزلي بعد تطبيق الزيادة الرسمية، والتي شملت عددًا كبيرًا من الباقات ذات السرعات المختلفة والسعات المتنوعة، لتلبية احتياجات المستخدمين داخل المنازل والشركات.

وشهدت أسعار باقات الإنترنت ارتفاعات متفاوتة، مع استمرار توفير خيارات متعددة تناسب الاستخدامات اليومية العادية والاستخدامات المكثفة الخاصة بالبث المباشر والألعاب الإلكترونية والعمل عن بُعد.

 

أسعار باقات WE سرعة 30 ميجا بعد الزيادة

بدأت الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي بسرعة 30 ميجا من باقة 50 جيجابايت، والتي أصبحت متاحة بسعر 171 جنيهًا شهريًا شامل الضريبة.

كما ارتفع سعر باقة 150 جيجابايت إلى 296.4 جنيه بدلًا من 239.4 جنيه.

وسجلت باقة 200 جيجابايت نحو 376.2 جنيه بدلًا من 330.6 جنيه، بزيادة بلغت 45.6 جنيه.

أما باقة 250 جيجابايت فقد وصلت إلى 450.3 جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة.

وأصبحت باقة 300 جيجابايت متاحة بسعر 524.4 جنيه.

فيما سجلت باقة 400 جيجابايت نحو 661.2 جنيه مقارنة بالسعر القديم البالغ 649.8 جنيه.

كما ارتفع سعر باقة 500 جيجابايت إلى 752.4 جنيه.

بينما أصبحت باقة 750 جيجابايت بسعر 1054.5 جنيه شهريًا شامل الضريبة.

أسعار باقات الإنترنت WE سرعة 70 ميجا

شملت الزيادة الجديدة أيضًا باقات سرعة 70 ميجا، والتي تعد من أكثر الباقات استخدامًا لدى العملاء الباحثين عن سرعات أعلى وجودة أفضل أثناء تشغيل الفيديوهات والألعاب الإلكترونية وتحميل الملفات كبيرة الحجم.

وسجلت باقة 250 جيجابايت بسرعة 70 ميجا سعرًا جديدًا بلغ 672.6 جنيه بدلًا من 604.2 جنيه، بزيادة قدرها 68.4 جنيه.

كما وصل سعر باقة 500 جيجابايت إلى 1026 جنيهًا.

وأصبحت باقة 750 جيجابايت متوفرة مقابل 1339.5 جنيه.

فيما سجلت باقة 1500 جيجابايت نحو 2280 جنيهًا شهريًا شامل الضريبة.

أسباب زيادة أسعار الإنترنت الأرضي في مصر

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات أن الزيادة الجديدة تأتي في إطار التغيرات التي يشهدها قطاع الاتصالات والإنترنت في مصر، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات التقنية والبنية التحتية، وهو ما أثر بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الإنترنت المنزلي للمستخدمين.

كما ترتبط الزيادات الجديدة بارتفاع المصروفات التشغيلية الخاصة بالشركات المقدمة للخدمة، إلى جانب التوسع المستمر في تطوير الشبكات وتحسين جودة خدمات الإنترنت المقدمة للعملاء داخل مختلف المحافظات.

وتشهد خدمات الإنترنت الأرضي في مصر نموًا متزايدًا في معدلات الاستخدام خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع زيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني والعمل عبر الإنترنت والمنصات الرقمية المختلفة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الباقات الأعلى سرعة وسعة.

تأثير زيادة أسعار الإنترنت على المستخدمين

يتوقع أن تؤثر الزيادة الجديدة على قطاع واسع من مستخدمي الإنترنت المنزلي، خاصة الأسر التي تعتمد بصورة أساسية على الإنترنت في الدراسة والعمل ومتابعة المحتوى الرقمي بشكل يومي.

كما قد تدفع الأسعار الجديدة بعض المستخدمين إلى تعديل أنظمة الاشتراك الخاصة بهم أو الاتجاه إلى باقات أقل سعة لتقليل قيمة الفاتورة الشهرية، في حين يواصل آخرون الاعتماد على الباقات الأعلى بسبب طبيعة الاستخدام المكثف داخل المنازل.

ويواصل مستخدمو الإنترنت في مصر متابعة تحديثات أسعار الباقات الجديدة بصورة مستمرة، خاصة مع تزايد البحث عن أفضل أنظمة الإنترنت الأرضي وأسعار باقات WE بعد الزيادة الجديدة المعلنة رسميًا.

لتسريع التعافي.. المشي بعد العمليات الجراحة يقلل المضاعفات

بخلاف تقليل التلوث .. تأثير غير متوقع لزراعة النباتات في شرفة منزلك

النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة

جانب من الحريق

خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا

