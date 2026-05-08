الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اعرف باقتك بكام.. أسعار باقات الإنترنت الجديدة في مصر بعد الزيادات

منار عبد العظيم

شهدت أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر تحديثات واسعة، بعد إعلان شركات الاتصالات إعادة هيكلة عدد من الباقات والسعات المختلفة، بالتزامن مع تحريك أسعار بعض خدمات الإنترنت والمحمول في السوق المصري.

 وفيما يلي نرصد أبرز التفاصيل والتغيرات التي تهم جميع مستخدمي الإنترنت المنزلي.

تحديث أسعار باقات الإنترنت الأرضي

بدأت شركات الاتصالات بالفعل في تطبيق الأسعار الجديدة وإتاحتها عبر مواقعها الرسمية والمنصات الرقمية الخاصة بها. 

تنوعت الباقات بين السعات الاقتصادية منخفضة الاستخدام، والباقات الأعلى المخصصة للاستهلاك المكثف داخل المنازل، لتلبية احتياجات جميع المستخدمين.

الأسعار الجديدة للباقات (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة):

50 جيجابايت → 150 جنيها

150 جيجابايت → 260 جنيها

200 جيجابايت → 330 جنيها

250 جيجابايت → 395 جنيها

300 جيجابايت → 460 جنيها

400 جيجابايت → 580 جنيها

500 جيجابايت → 660 جنيها

1500 جيجابايت → 1650 جنيها

تهدف الباقات منخفضة السعة إلى خدمة المستخدمين ذوي الاستهلاك المحدود، مثل تصفح الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي والخدمات اليومية الأساسية، بينما تستهدف الباقات الأعلى الأسر التي تعتمد على البث المباشر، الألعاب الإلكترونية، والعمل والدراسة عبر الإنترنت.

إلغاء بعض الباقات القديمة

شملت التحديثات الأخيرة إلغاء بعض الباقات القديمة، أبرزها باقة 140 جيجابايت التي كانت تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي الإنترنت المنزلي، لكونها تمثل الفئة المتوسطة التي تجمع بين السعر المناسب وحجم الاستهلاك الشهري.

الحفاظ على الخدمات الأساسية

على الرغم من التحديثات، أبقت الشركات على عدد من الخدمات الأساسية دون تغيير، مثل:

أسعار دقيقة المكالمات للمحمول والثابت

كروت شحن الرصيد

رسوم المحافظ الإلكترونية

كما تستمر إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا حتى بعد انتهاء الباقة، دعمًا لجهود التحول الرقمي والشمول المالي.

دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول تقدمت بطلب زيادة أسعار بعض الخدمات نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية والرأسمالية، مؤكّدًا أن الجهاز درس الطلب بعناية لتحقيق التوازن بين استمرار الاستثمارات وعدم زيادة الأعباء على المواطنين.

كما وافق الجهاز على طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة سابقة كانت 210 جنيهات، لتلبية احتياجات المستخدمين ذوي الاستهلاك المحدود، بالإضافة إلى طرح كارت شحن محمول جديد بقيمة 5 جنيهات بدلًا من الحد الأدنى السابق البالغ 13 جنيهًا.

الزيادة محدودة والمكالمات الصوتية دون تغيير

أوضح إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية أن نسبة الزيادة في أسعار بعض الخدمات تراوحت بين 9% و15% فقط، رغم ارتفاع أكبر في تكاليف التشغيل.

 كما أكّد أن أسعار المكالمات الصوتية سواء للمحمول أو الأرضي لم تتغير، وكذلك كروت الشحن التي تمنح رصيدًا.

إتاحة المواقع التعليمية والحكومية مجانًا

أشار المتحدث إلى أن تصفح المواقع التعليمية والحكومية والخدمية سيكون متاحًا مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، دعمًا لجهود التحول الرقمي والشمول المالي، وسط ارتفاع معدل استهلاك الإنترنت في مصر بنسبة 36% سنويًا، ما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة لتطوير خدمات الجيل الخامس وتحويل الشبكات من النحاس إلى الألياف الضوئية.

تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال المواسم

أكد الجهاز توجيه شركات الاتصالات لطرح عروض وتخفيضات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مواسم الأعياد والصيف، بهدف تخفيف الأعباء عن المستخدمين وتعزيز استفادتهم من الخدمات، وضمان استمرار جودة الشبكات واستقرار الخدمة.

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
مهرجان كان السينمائي
ازالة تعدي
بيطري الشرقية
