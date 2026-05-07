قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تناول البطيخ يسبب التسمم الغذائي؟
رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تتفقد معامل الفرع بميناء دمياط
حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يعكس قوة التحالف الاستراتيجي
اليوم.. أولى مباريات نهائي دوري السوبر للسيدات بين الأهلي وسبورتنج
تعليم الدقهلية تكشف مفاجأة عن واقعة تمزيق الكتب
اقتراح برغبة لإنشاء محطة معالجة قبل تصريف مياه مصرف عمر بيه إلى نهر النيل بالغربية
مؤسسات الأسرى الفلسطينية: أكثر من 9400 أسير ومُعتقل في سجون الاحتلال حتى بداية مايو
إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي والسفن عالقة منذ أشهر.. خبير يوضح
اليابان تؤكد استعدادها للتدخل في أسواق العُملات لدعم الين وسط ترقب لمباحثات مع واشنطن
التنسيقية: لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يجسد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,628 شهيدًا
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ .. الأزهر للفتوى يُجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد الزيادة.. اعرف أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات في السوق

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار كروت الشحن في السوق المحلية مؤخرًا تعديلات جديدة، شملت رفع أسعار بعض الفئات، في إطار إعادة تسعير بعض الخدمات المرتبطة بالاتصالات، مع الحفاظ على أسعار خدمات أخرى دون تغيير.

أسعار كروت الشحن بعد الزيادة

  • كارت 13 جنيهًا الفكة أصبح 15 جنيهًا
  • كارت 16.5 جنيه الفكة أصبح 19 جنيهًا
  • كارت 26 جنيهًا الفكة أصبح 30 جنيهًا
  • أسعار كروت شحن الرصيد الكبيرة: كارت 100 جنيه أصبح رصيد فعلي 70 جنيهًا، وكارت 200 جنيه أصبح رصيد فعلي 140 جنيهًا.
  • سعر دقيقة المحمول ثابت، ولا تغييرات في أسعار دقائق الهاتف أو المحافظ الإلكترونية.

باقات جديدة للإنترنت والخدمات الثابتة والمحمولة

وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات إلى طرح باقات جديدة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي:

  • باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات.
  • باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا.
  • إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا على شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد نفاد الباقة.

نطاق الزيادات وأثرها على المستخدم

تأتي هذه التعديلات ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 9% – 15% في بعض الباقات، شاملة الضرائب، مع ثبات أسعار الخدمات الأساسية:

  • دقيقة الصوت للثابت والمحمول
  • كروت شحن الرصيد
  • المحافظ الإلكترونية

وتستهدف هذه الخطوة مراعاة قدرة المستخدمين على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع استمرارية الاعتماد المتزايد على خدمات المحمول والإنترنت في الحياة اليومية، سواء للمكالمات أو المعاملات الإلكترونية.

شركات المحمول تطلب زيادة الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول تقدمت بطلب لزيادة أسعار بعض الخدمات نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية والرأسمالية، مؤكدًا أن الجهاز درس الطلب بعناية لتحقيق التوازن بين استمرار الاستثمارات وعدم زيادة الأعباء على المواطنين.

طرح باقات وكروت شحن بأسعار أقل لتخفيف الضغط عن المستخدمين

وافق الجهاز على طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة سابقة كانت 210 جنيهات، لتلبية احتياجات المستخدمين ذوي الاستهلاك المحدود، كما تم طرح كارت شحن محمول جديد بقيمة 5 جنيهات بدلًا من الحد الأدنى السابق البالغ 13 جنيهًا.

الزيادة محدودة والمكالمات الصوتية دون تغيير

أوضح المتحدث أن نسبة الزيادة في أسعار بعض الخدمات تراوحت بين 9% و15% فقط، رغم ارتفاع أكبر في تكاليف التشغيل، مؤكدًا أن أسعار المكالمات الصوتية سواء للمحمول أو الأرضي لم تتغير، كما لم تتغير كروت الشحن التي تمنح رصيدًا.

إتاحة المواقع التعليمية والحكومية مجانًا

أشار إبراهيم إلى إتاحة تصفح المواقع التعليمية والحكومية والخدمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، دعمًا لجهود التحول الرقمي والشمول المالي.
لفت إلى أن استهلاك الإنترنت في مصر يرتفع سنويًا بنسبة 36%، ما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة لتطوير خدمات الجيل الخامس وتحويل الشبكات من النحاس إلى الألياف الضوئية.

تخفيف الأعباء على المواطنين خلال المواسم

أكد الجهاز توجيه شركات الاتصالات لطرح عروض وتخفيضات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مواسم الأعياد والصيف، بهدف تخفيف الأعباء عن المستخدمين وتعزيز استفادتهم من الخدمات.

أسعار كروت الشحن أسعار كروت الشحن في السوق أسعار كروت الشحن بعد الزيادة باقات جديدة للإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

الاهلي

حقيقة أزمة حسين الشحات ومروان عطية داخل الأهلي

ترشيحاتنا

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد