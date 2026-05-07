بعد الزيادة.. اعرف أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات في السوق

شهدت أسعار كروت الشحن في السوق المحلية مؤخرًا تعديلات جديدة، شملت رفع أسعار بعض الفئات، في إطار إعادة تسعير بعض الخدمات المرتبطة بالاتصالات، مع الحفاظ على أسعار خدمات أخرى دون تغيير.

أسعار كروت الشحن بعد الزيادة

كارت 13 جنيهًا الفكة أصبح 15 جنيهًا

كارت 16.5 جنيه الفكة أصبح 19 جنيهًا

كارت 26 جنيهًا الفكة أصبح 30 جنيهًا

أسعار كروت شحن الرصيد الكبيرة: كارت 100 جنيه أصبح رصيد فعلي 70 جنيهًا، وكارت 200 جنيه أصبح رصيد فعلي 140 جنيهًا.

سعر دقيقة المحمول ثابت، ولا تغييرات في أسعار دقائق الهاتف أو المحافظ الإلكترونية.



باقات جديدة للإنترنت والخدمات الثابتة والمحمولة

وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات إلى طرح باقات جديدة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي:

باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات.

باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا.

إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا على شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد نفاد الباقة.

نطاق الزيادات وأثرها على المستخدم

تأتي هذه التعديلات ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 9% – 15% في بعض الباقات، شاملة الضرائب، مع ثبات أسعار الخدمات الأساسية:

دقيقة الصوت للثابت والمحمول

كروت شحن الرصيد

المحافظ الإلكترونية

وتستهدف هذه الخطوة مراعاة قدرة المستخدمين على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع استمرارية الاعتماد المتزايد على خدمات المحمول والإنترنت في الحياة اليومية، سواء للمكالمات أو المعاملات الإلكترونية.

شركات المحمول تطلب زيادة الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول تقدمت بطلب لزيادة أسعار بعض الخدمات نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية والرأسمالية، مؤكدًا أن الجهاز درس الطلب بعناية لتحقيق التوازن بين استمرار الاستثمارات وعدم زيادة الأعباء على المواطنين.

طرح باقات وكروت شحن بأسعار أقل لتخفيف الضغط عن المستخدمين

وافق الجهاز على طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة سابقة كانت 210 جنيهات، لتلبية احتياجات المستخدمين ذوي الاستهلاك المحدود، كما تم طرح كارت شحن محمول جديد بقيمة 5 جنيهات بدلًا من الحد الأدنى السابق البالغ 13 جنيهًا.

الزيادة محدودة والمكالمات الصوتية دون تغيير

أوضح المتحدث أن نسبة الزيادة في أسعار بعض الخدمات تراوحت بين 9% و15% فقط، رغم ارتفاع أكبر في تكاليف التشغيل، مؤكدًا أن أسعار المكالمات الصوتية سواء للمحمول أو الأرضي لم تتغير، كما لم تتغير كروت الشحن التي تمنح رصيدًا.

إتاحة المواقع التعليمية والحكومية مجانًا

أشار إبراهيم إلى إتاحة تصفح المواقع التعليمية والحكومية والخدمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، دعمًا لجهود التحول الرقمي والشمول المالي.

لفت إلى أن استهلاك الإنترنت في مصر يرتفع سنويًا بنسبة 36%، ما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة لتطوير خدمات الجيل الخامس وتحويل الشبكات من النحاس إلى الألياف الضوئية.

تخفيف الأعباء على المواطنين خلال المواسم

أكد الجهاز توجيه شركات الاتصالات لطرح عروض وتخفيضات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مواسم الأعياد والصيف، بهدف تخفيف الأعباء عن المستخدمين وتعزيز استفادتهم من الخدمات.