حقيقة رفع أسعار كروت الشحن والإنترنت .. فيديو

تشهد الساعات الأخيرة حالة من الجدل بين المواطنين، بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمالية رفع أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى صحة هذه الأنباء وتأثيرها على المستخدمين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات في الحياة اليومية.

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما يتم تداوله بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات لا يزال محل دراسة، مشددًا على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن بشأن تحريك الأسعار.

أوضاع السوق ومتغيراته



وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، أن الجهاز يدرس بشكل مستمر أوضاع السوق ومتغيراته، لضمان تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها على المواطنين، دون اتخاذ خطوات غير مدروسة.

مؤشرات التقرير السنوي للجهاز



وفي سياق متصل، استعرض المتحدث أبرز مؤشرات التقرير السنوي للجهاز، والتي كشفت عن نمو ملحوظ في قطاع الاتصالات خلال العام الماضي، مع زيادة الإقبال على خدمات الإنترنت والمحمول بشكل لافت.

استخدام الإنترنت عبر الهاتف



وأشار إلى أن استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي، بالتزامن مع زيادة عدد مستخدمي المحمول ليصل إلى نحو 97.5 مليون مشترك، بزيادة تقارب 7.9 مليون مستخدم جديد.

خدمات الإنترنت الثابت



وأضاف أن خدمات الإنترنت الثابت شهدت أيضًا نموًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 36%، إلى جانب زيادة حجم الاستخدام الفعلي بنحو 8%، ما يعكس تزايد الاعتماد على الإنترنت المنزلي في مختلف الأنشطة اليومية.

سوق الاتصالات المصري



وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تطورًا واضحًا في سوق الاتصالات المصري، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.