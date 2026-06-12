ترامب: أنهينا الحرب مع إيران اليوم بمذكرة تفاهم قوية

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "أنهت الحرب" مع إيران اليوم، بعد أن أكد في وقت سابق أن الجانبين اتفقا على "مذكرة تفاهم قوية للغاية" لوقف القتال.

وقال الرئيس دونالد ترامب في تجمع عبر الإنترنت لدعم نائب حاكم ولاية جورجيا، بيرت جونز، المرشح لمنصب حاكم الولاية: "لا أعلم إن كنتم قد سمعتم، لكننا أنهينا الحرب مع إيران اليوم. لقد وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي، وهو أمر أصررنا عليه؛ كان هذا هو الهدف الأساسي. هذا ما شكّل 95% من الاتفاق".

وجاء تصريح ترامب بعد أن ألغى في وقت سابق من اليوم المزيد من الضربات على إيران، مُلمّحًا على منصة "تروث سوشيال" إلى التوصل إلى اتفاق دون الخوض في تفاصيل بنوده.

ولم تؤكد إيران التوصل إلى أي اتفاق، وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الحصار الأمريكي المفروض على السفن المغادرة أو الداخلة إلى الموانئ الإيرانية سيستمر حتى "إتمام هذه الصفقة".