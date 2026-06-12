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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العد التنازلي للحرب توقف فجأة.. ترامب يكشف مفاجأة كبرى قبل ساعات من ضرب إيران

ترامب
ترامب
ناصر السيد

كشف شبكة "إن بي سي" الإخبارية، أن الجيش الأمريكي كان على بُعد ثلاث ساعات تقريبًا من تنفيذ ضربات مخططة في إيران عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، عن التوصل إلى اتفاق.

وأفاد مسؤولان أمريكيان لشبكة NBC بأن الجيش كان على أهبة الاستعداد بعد تلقيه أوامر من الرئيس بتنفيذ الضربات. 

ووفقًا لهما، عدّلت البحرية الأمريكية عملياتها الجوية لذلك اليوم وجهّزت الذخيرة اللازمة للضربات. 

وذكر التقرير أن جزيرة خرج لم تكن مدرجة على قائمة الأهداف، على الرغم من تهديد ترامب الصريح بالهجوم عليها، كما قال المسؤولان إن الضربات المخطط لها، والتي أُلغيت في نهاية المطاف، كانت مشابهة جدًا للضربات التي نُفّذت في اليوم السابق، والتي استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في جميع أنحاء إيران.

العد التنازلي للحرب ترامب يكشف مفاجأة ضرب إيران الجيش الأمريكي ترامب

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