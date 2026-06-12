القائم بأعمال السفير الروسي: زيادة التعاون مع مصر في الاقتصاد والعلوم والطاقة

أكد يوري ماتفييف، القائم بأعمال روسيا الاتحادية لدى القاهرة، إن الشعب الروسي يعتز بتاريخه العريق وثقافته وتنوع مناطقه وتقاليده، مشيرًا خلال كلمته في حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة يوم روسيا الوطني، إلى أن روسيا قدمت عبر تاريخها إسهامات كبرى في مسار الأحداث العالمية، وفي مقدمتها الدور الحاسم الذي لعبه الجيش السوفيتي والشعب السوفيتي في الانتصار خلال الحرب العالمية الثانية والقضاء على النظام النازي.

وأضاف ماتفييف، أن روسيا تواصل الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية في مواجهة ما وصفه بمحاولات فرض الهيمنة على الدول الأخرى، مشددًا على أن بلاده تعمل في الوقت نفسه على بناء اقتصاد حديث وديناميكي رغم العقوبات والضغوط الخارجية.

وأشار إلى أن موسكو أسهمت كذلك في دعم حركات التحرر الوطني وإنهاء النظام الاستعماري في العديد من دول إفريقيا وآسيا، معتبرًا أن بلاده تواصل اليوم مواجهة ما وصفه بـ"الطموحات الاستعمارية الجديدة" وعودة مظاهر "النازية الجديدة" في أوروبا.

وتطرق الدبلوماسي الروسي إلى الأوضاع في أوروبا، موجها انتقاده إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتوسعه بالقرب من الحدود الروسية، معتبرًا أن الحلف حوّل أوكرانيا إلى منصة عسكرية ضد روسيا، وسعى إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بها عبر الدعم العسكري والعقوبات.

وقال ماتفييف إن روسيا تواجه ما وصفه بـ"هجمات إرهابية" تستهدف المدنيين، مستشهدًا بهجوم بطائرات مسيرة على سكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك خلال مايو الماضي، مؤكداً أن موسكو لن تتهاون مع مثل هذه الهجمات.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الروسية، أوضح القائم بأعمال موسكو بالقاهرة أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا لبلاده منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى توافق الجانبين في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، فضلاً عن التعاون النشط في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن أجندة التعاون المشترك تشمل تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر بواسطة روساتوم، إلى جانب مشروعات أخرى مهمة، مؤكداً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً متواصلاً، كما يتزايد التعاون في مجالات العلوم والتعليم والثقافة والرياضة.

واختتم ماتفييف كلمته بالتأكيد أن التفاهم المتبادل والعلاقات الوثيقة بين الشعبين المصري والروسي يمثلان حجر الأساس للشراكة بين البلدين، معرباً عن تمنياته لمصر وشعوب العالم بالتوفيق والنجاح بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الروسي.