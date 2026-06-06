روسيا: أمريكا فقدت الأمل في أوكرانيا بعد اتضاح مسار الحرب

اعتبرت موسكو أن الولايات المتحدة بدأت الابتعاد تدريجياً عن مسار المفاوضات الخاصة بالأزمة الأوكرانية بعدما باتت، وفق الرؤية الروسية، تدرك أن نتائج العملية العسكرية ستصب في مصلحة روسيا.

وقال مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين تعكس رغبة واشنطن في الانسحاب من جهود التفاوض، مشيراً إلى ما وصفه بإقرار أمريكي بعدم جدوى المسار الحالي للمحادثات.

وأضاف كوبياكوف أن الولايات المتحدة كانت طرفاً أساسياً في إشعال النزاع الأوكراني وتوسيع نطاقه، معتبراً أن محاولتها الظهور بمظهر الوسيط تتناقض مع دورها السابق في الأزمة.

ورأى المسؤول الروسي أن التحركات الجارية داخل الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات إضافية على موسكو ترتبط بقناعة متزايدة لدى واشنطن بأن مآلات العملية العسكرية الروسية تتجه لصالح روسيا، مؤكداً أن هذا الإدراك بات واضحاً في المواقف الأمريكية الأخيرة.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تصريحات على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام الكونغرس، والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة ليست وسيطاً بل دولة داعمة لأوكرانيا، تعني أن الصراع الذي ارتبط سابقاً بإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أصبح اليوم، بحسب تعبيره، مرتبطاً بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.