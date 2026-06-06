الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ويقضي على 3 مجموعات اقتحام في مقاطعة خاركوف

أعلن جهاز الأمن الروسي، اليوم (السبت)، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت هجومًا أوكرانيًا، ودمّرت 3 مجموعات اقتحام تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف.

وقال الجهاز، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية،: "في 3 يونيو (الجاري)، قرر مسلحون من اللواء 35 البحري واللواء 116 الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، اختبار قوة دفاعات الوحدات الروسية في اتجاه كوبيانسك... وشكّلوا 3 مجموعات انتحارية وحاولوا شنّ هجوم مضاد باستخدام دراجات نارية في بلدتي موناتشينوفكا وأوسينوفو".

وأضاف أن المدفعية والطائرات المسيرة الروسية أوقفت القوات المهاجمة، وقضت على أكثر من 15 جنديا أوكرانيا، بينهم قتلى بنيران الأسلحة الخفيفة، كما أُحرقت 10 دراجات نارية.