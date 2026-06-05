بوتين: أوكرانيا ارتكبت خطأً بجعل محادثات السلام علنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا ارتكبت خطأً بجعل محادثاتنا علنية، وأضاف: "لا أفهم لماذا لا ترغب أوكرانيا في أن تكون إدارة ترامب وسيطاً في محادثات السلام، أنا ممتن لـ دونالد، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".

وكشف قصر الرئاسة الروسية "الكرملين"، يوم الجمعة، أنه لا توجد قنوات اتصال رسمية بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى إحاطة حول رسالة وجهها له الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وأمس الخميس، كشف قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" عن مفاجأة مدوية بشأن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، حيث أكد أنه مرحب به للاجتماع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو "في أي وقت".

وجاءت تصريحات المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف، بعدما اقترح زيلينسكي في رسالة مفتوحة عقد لقاء ثنائي لإنهاء الحرب.

وأوضح بيسكوف "يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت"، مضيفا أن بوتين لم يطّلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني.