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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد رسالة زيلينسكي.. الكرملين يكشف مفاجأة بشأن الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
ناصر السيد

كشف قصر الرئاسة الروسية "الكرملين"، يوم الجمعة أنه لا توجد قنوات اتصال رسمية بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى إحاطة حول رسالة وجهها له الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وأمس الخميس، كشف قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" يوم الخميس، عن مفاجأة مدوية بشأن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، حيث أكد أنه مرحب به للاجتماع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو "في أي وقت".

وجاءت تصريحات المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف، بعدما اقترح زيلينسكي في رسالة مفتوحة عقد لقاء ثنائي لإنهاء الحرب.

وأوضح بيسكوف "يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت"، مضيفا أن بوتين لم يطّلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني.

وأشار الرئيس زيلينسكي، في رسالة مفتوحة وجّهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لـ"وقف إطلاق نار شامل".

وكتب الرئيس الأوكراني: "تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب من خلال حوار مباشر بيننا وبينكم. أقترح عقد اجتماع".

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