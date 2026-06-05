قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمان توقف عمليات تحميل النفط في ميناء الفحل عقب انفجار قرب مرافق الإرساء
موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر يونيو لـ4.7 مليون مستفيد
ناقد فني: الخلط بين الفيلم السينمائي والتاريخي وراء الجدل المثار حول «أسد»
أمر بسيط يجلب لقلبك الطمأنينة والسكينة.. اغتنمه
مستشار المرشد الإيراني: مسودة التفاهم مع واشنطن غامضة وترامب يسعى لفرض شروطه
بوتين يشيد بجهود الرئيس السيسي في الشرق الأوسط ويؤكد التنسيق معه بشأن الملف الإيراني
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-6-2026 في ملاعب العالم
بين طاقة الشمس والأمن المائي.. جنوب سيناء تقود نموذجاً عالمياً للواحات الذكية والتنمية المستدامة
في أول التعاملات.. هل تحرك الذهب في الصاغة اليوم
أدعية يوم الجمعة من الكتاب والسنة.. رددها لعلها ساعة إجابة
لجنة بمجلس النواب الأمريكي ترفض مقترحا لتقليص التعاون الدفاعي مع إسرائيل
اشتباكات مسلحة في الصومال قبيل مظاهرة للمعارضة وسط تبادل للاتهامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يشيد بجهود الرئيس السيسي في الشرق الأوسط ويؤكد التنسيق معه بشأن الملف الإيراني

بوتين
بوتين
فرناس حفظي

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتواء الأزمات في الشرق الأوسط، مؤكدا تقديره لدور مصر المحوري في المنطقة، واصفا القاهرة بأنها الشريك الأهم لموسكو في الشرق الأوسط.

وخلال لقائه ممثلي وكالات الأنباء الدولية بقصر قسطنطين في مدينة سان بطرسبورج، أوضح بوتين أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يرتبط بإقامة دولة فلسطينية كاملة الأركان، مشيرًا إلى استمرار التشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الملف الإيراني.

مستجدات الحرب الأوكرانية

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي أن بسط السيطرة على إقليم دونباس لا يتعارض مع السعي إلى تسوية سلمية للنزاع، مشددًا على استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأشار بوتين إلى استمرار تقدم القوات الروسية على مختلف الجبهات، موضحًا أنها سيطرت على نحو 2400 كيلومتر مربع خلال الشهر الماضي. كما أكد أن روسيا تفرض سيطرة كاملة على مقاطعة لوجانسك، وأكثر من 85% من دونيتسك، ونحو 80% من زابوريجيا.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تواجه نقصًا حادًا في الأفراد، مدعيًا أن أوكرانيا تخسر قرابة 40 ألف جندي شهريًا، بينما ينضم نحو 20 ألف متطوع شهريًا إلى صفوف القوات الروسية.

وأكد بوتين أن أي تسوية مستقبلية تتطلب تنازلات من الطرفين، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب موسكو خلال محادثات جرت في ألاسكا بتقديم تنازلات، وأن روسيا مستعدة لدراسة ذلك في إطار التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

كما كشف أن موسكو لم تستخدم بعد كامل قدرات صاروخ "أوريشنيك" في أوكرانيا، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

علاقات متنامية مع الصين والهند

وعلى صعيد العلاقات الدولية، وصف بوتين العلاقات الروسية الصينية بأنها بلغت مستوى غير مسبوق من التعاون، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 250 مليار دولار.

وأكد أن الشراكة بين موسكو وبكين لا تستهدف أي طرف ثالث، وإنما تقوم على المصالح المشتركة، لافتًا إلى أن التطورات في أوكرانيا والشرق الأوسط لم تؤثر على قوة العلاقات بين البلدين.

كما وصف العلاقات مع الهند بأنها "شراكة استراتيجية مميزة"، مشيدًا في الوقت ذاته بالتطور المستمر في العلاقات الروسية الكازاخية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية، بما في ذلك مشروعات استخراج اليورانيوم، مؤكدًا سعي البلدين إلى تعزيز التعاون بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبدالفتاح السيسي الشرق الأوسط دور مصر المحوري موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

العقارين

العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

بائع الجرائد

معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

محامي صاحبة فيديو القليوبية

محامي صاحبة فيديو القليوبية يكشف التفاصيل الكاملة: لم تنشر المقطع وابنتها لم تُنقل حتى الآن

تطبيق مطار القاهرة

بوابة مصر الرقمية.. إطلاق التطبيق الرسمي لمطار القاهرة الدولي للهواتف الذكية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصادر أمنية إسرائيلية: طهران تراهن على تجنب واشنطن للمواجهة العسكرية

الأمير أندرو السابق

الأمير أندرو السابق يظهر في صورة مع وجود كدمات على وجهه

بوتين

النووي الإيراني تحت الأنظار.. رسالة عاجلة من بوتين إلى واشنطن وتل أبيب وطهران

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد