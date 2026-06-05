بوتين يشيد بجهود الرئيس السيسي في الشرق الأوسط ويؤكد التنسيق معه بشأن الملف الإيراني

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتواء الأزمات في الشرق الأوسط، مؤكدا تقديره لدور مصر المحوري في المنطقة، واصفا القاهرة بأنها الشريك الأهم لموسكو في الشرق الأوسط.

وخلال لقائه ممثلي وكالات الأنباء الدولية بقصر قسطنطين في مدينة سان بطرسبورج، أوضح بوتين أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يرتبط بإقامة دولة فلسطينية كاملة الأركان، مشيرًا إلى استمرار التشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الملف الإيراني.

مستجدات الحرب الأوكرانية

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي أن بسط السيطرة على إقليم دونباس لا يتعارض مع السعي إلى تسوية سلمية للنزاع، مشددًا على استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأشار بوتين إلى استمرار تقدم القوات الروسية على مختلف الجبهات، موضحًا أنها سيطرت على نحو 2400 كيلومتر مربع خلال الشهر الماضي. كما أكد أن روسيا تفرض سيطرة كاملة على مقاطعة لوجانسك، وأكثر من 85% من دونيتسك، ونحو 80% من زابوريجيا.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تواجه نقصًا حادًا في الأفراد، مدعيًا أن أوكرانيا تخسر قرابة 40 ألف جندي شهريًا، بينما ينضم نحو 20 ألف متطوع شهريًا إلى صفوف القوات الروسية.

وأكد بوتين أن أي تسوية مستقبلية تتطلب تنازلات من الطرفين، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب موسكو خلال محادثات جرت في ألاسكا بتقديم تنازلات، وأن روسيا مستعدة لدراسة ذلك في إطار التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

كما كشف أن موسكو لم تستخدم بعد كامل قدرات صاروخ "أوريشنيك" في أوكرانيا، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

علاقات متنامية مع الصين والهند

وعلى صعيد العلاقات الدولية، وصف بوتين العلاقات الروسية الصينية بأنها بلغت مستوى غير مسبوق من التعاون، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 250 مليار دولار.

وأكد أن الشراكة بين موسكو وبكين لا تستهدف أي طرف ثالث، وإنما تقوم على المصالح المشتركة، لافتًا إلى أن التطورات في أوكرانيا والشرق الأوسط لم تؤثر على قوة العلاقات بين البلدين.

كما وصف العلاقات مع الهند بأنها "شراكة استراتيجية مميزة"، مشيدًا في الوقت ذاته بالتطور المستمر في العلاقات الروسية الكازاخية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية، بما في ذلك مشروعات استخراج اليورانيوم، مؤكدًا سعي البلدين إلى تعزيز التعاون بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحسن مستوى معيشة المواطنين.