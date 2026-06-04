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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يتحدى بوتين: أوقف الحرب الآن أو قاتل من أجل بقائك الشخصي

زيلينسكي وبوتين
زيلينسكي وبوتين
قسم الخارجي

وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دعوة مباشرة مساء الخميس، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية وبدء محادثات مباشرة.

وكتب الرئيس الأوكراني: "تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب من خلال حوار مباشر بيننا وبينكم. أقترح عقد اجتماع".

وأضاف زيلينسكي: "لم تتوقعوا مقاومة شاملة من أوكرانيا، ولم تتوقعوا أن تصل الأمور إلى هذا الحد. ومع ذلك، ها نحن جميعًا في السنة الخامسة من هذه الحرب الشاملة. لا تخشوا الخروج من هذه الحرب. هذا هو المطلوب منكم الآن".

وتابع زيلينسكي: "علينا أن نحدد نوع المستقبل الذي ينتظر أجيال الأوكرانيين والروس الذين سيأتون من بعدنا. إذا لم تتوصلوا شخصيًا إلى قناعة بأن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب، فستواصل أوكرانيا الكفاح من أجل البقاء. وسيكون لنا من يدعمنا".

أوضح الرئيس زيلينسكي موجها حديث مباشرة لبوتين "سيتعين عليك أنت أيضاً أن تناضل بشدة من أجل وجودك أنت، لا من أجل وجود روسيا. وهذا ليس تهديداً مني أو من أوكرانيا، بل هو حقيقة من حقائق التاريخ الروسي التي تعرفها جيداً: عندما تتعب روسيا، يأتي التغيير."

زيلينسكي يتحدى بوتين زيلينسكي بوتين الرئيس الأوكراني الحرب الأوكرانية الروسية

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