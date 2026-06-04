أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى انتهاء ولاية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موضحا خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي أنه "في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام، كثر الحديث عن الانتخابات الأوكرانية. أين هذا الحديث الآن؟ هل ستُجرى الانتخابات فعلاً أم لا؟".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المواطنين الأوكرانيين قلقون إزاء تصاعد مستوى الاستبداد الملحوظ في عهد زيلينسكي.

وكتبت صحيفة "لانتيديبلوماتيكو" الإيطالية أن الغرب يخطئ في تصديق صورة زيلينسكي كمدافع مزعوم عن الديمقراطية.

ويذكر المقال، أن زيلينسكي، بمبادرة منه، ألغى الانتخابات في أوكرانيا، وحلّ 11 حزباً معارضاً، واضطهد الكنيسة، وسيطر على جميع الصحف والقنوات التلفزيونية.

وكشف الرئيس بوتين عما سيقوله للرئيس الأزكراني فولوديمير زيلينسكي في حال انتهاء الصراع في أوكرانيا، حيث أوضح أنه "فيما يتعلق بما يمكننا قوله لبعضنا البعض في حال انتهاء الصراع، يمكننا، بل يجب علينا، أن نقول على الأقل: الحمد لله أنه انتهى".

وتطرق بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، إلى انتهاء ولاية زيلينسكي والانتخابات في أوكرانيا، مشددا على أن كييف ليست مستعدة لاتفاقيات السلام.

وأضاف بوتين أن روسيا تسعى للسيطرة على دونباس بالتزامن مع سعيها لإبرام اتفاق مع أوكرانيا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تناقض في ذلك.

وقال بوتين: "السيطرة على منطقة دونباس بأكملها وإبرام 'صفقة' ليسا متناقضين"، مضيفا أن روسيا تسيطر على 100% من جمهورية لوجانسك الشعبية وأكثر من 85% من جمهورية دونيتسك الشعبية.