بوتين يكشف عن قوله لـ زيلينسكي حال انتهاء الصراع في أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عما سيقوله للرئيس الأزكراني فولوديمير زيلينسكي في حال انتهاء الصراع في أوكرانيا، حيث أوضح أنه "فيما يتعلق بما يمكننا قوله لبعضنا البعض في حال انتهاء الصراع، يمكننا، بل يجب علينا، أن نقول على الأقل: الحمد لله أنه انتهى".

وتطرق بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، إلى انتهاء ولاية زيلينسكي والانتخابات في أوكرانيا، مشددا على أن كييف ليست مستعدة لاتفاقيات السلام.

وأضاف بوتين أن روسيا تسعى للسيطرة على دونباس بالتزامن مع سعيها لإبرام اتفاق مع أوكرانيا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تناقض في ذلك، وفقا لما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وقال بوتين: "السيطرة على منطقة دونباس بأكملها وإبرام 'صفقة' ليسا متناقضين"، مضيفا أن روسيا تسيطر على 100% من جمهورية لوجانسك الشعبية وأكثر من 85% من جمهورية دونيتسك الشعبية.