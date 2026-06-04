المبعوث الخاص لبوتين: المحادثات مع الولايات المتحدة لم تتوقف

صرح كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن المفاوضات بين موسكو وواشنطن لم تُعلّق. وأضاف مبعوث بوتين: "تحدثتُ أمس مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر".

وقال ديميترييف إن الإعفاءات الأمريكية للنفط الروسي تظهر إدراكها أن الأمر يفيد استقرار سوق الطاقة، لافتا إلى أن المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا ممكنة عندما يحين الوقت المناسب.

وقبل أيام قليلة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تزال مستعدة، كما كانت دائما، للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن موسكو سعت منذ البداية إلى حل الأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى كازاخستان إن روسيا أجرت سابقا محادثات في مينسك ووقعت اتفاقيات تهدف إلى تسوية الأزمة، إلا أن موسكو اكتشفت لاحقا، أن تلك الاتفاقيات استخدمت لكسب الوقت وتسليح أوكرانيا، وليس للتوصل إلى حل سلمي.

وأضاف الرئيس الروسي أن الوضع الميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة "يتطور بطريقة تمنحنا الحق في القول إن الصراع يقترب من نهايته".