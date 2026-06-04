ولي العهد السعودي يؤكد لملك البحرين إدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصال هاتفي بملك البحرين الملك حمد بن عيسى، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية على البحرين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن ولي العهد السعودي أجرى اتصالًا هاتفيًا بملك البحرين، أكد خلاله إدانة المملكة واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين الشقيقة.

وأشار بن سلمان، إلى وقوف المملكة التام وتضامنها إلى جانب مملكة البحرين ومساندة ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها.

وأمس الأربعاء، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة ، التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين.

وقالت القيادة العامة، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة.

وأكدت أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.