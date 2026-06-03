رابطةُ العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني على البحرين والكويت

أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد العدوان الإيراني الذي استهدف مملكة البحرين ودولة الكويت.



وجدد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى التنديد بهذه الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشددا على التضامن الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، في كل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما وكل مقيم على أراضيهما، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/.



وأعرب العيسى عن العزاء والمواساة إلى ذوي ضحية العدوان على دولة الكويت، متمنيًّا للمصابين الشفاءَ العاجل.