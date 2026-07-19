نهائي المونديال.. ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام إسبانيا

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أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل منتخب بلاده استعدادا لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، أمام منتخب إسبانيا.

ويقام نهائي مونديال 2026 على ملعب "ميتلايف " في نيويورك بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني.

وكالعادة، يقود النجم ليونيل ميسي خط هجوم المنتخب الأرجنتيني، ومعه جوليان ألفاريز، كما يتواجد رودريجو دي بول في التشكيل الأساسي، فيما يجلس لياندرو باريديس بين البدلاء.

جاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي: في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، وفي خط الدفاع: جونزالو مونتييل - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاليافيكو، وفي خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر - نيكولاس جونزاليس، وفي خط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تأهل للنهائي بعد فوزه على إنجلترا بنتيجة 2-1، فيما صعد المنتخب الإسباني بتغلبه على فرنسا بهدفين دون رد.