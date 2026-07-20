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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

أسعار البنزين في الولايات المتحدة
أسعار البنزين في الولايات المتحدة
أ ش أ

ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة مجددا إلى أكثر من 4 دولارات للجالون في محطات الوقود، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدد بتفاقم أزمة الوقود العالمية المخصص لقطاع النقل ويزيد الضغوط التضخمية.

وبلغ متوسط سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص 4.003 دولار للجالون، وفقا للأسعار اليومية الصادرة عن الجمعية الأمريكية للسيارات، متجاوزا حاجز 4 دولارات بعد أن ظل دونه لمدة شهر؛ وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.

جاء هذا الارتفاع بعدما قفزت العقود الآجلة للنفط إثر استهداف ناقلات نفط مجددا في مضيق هرمز، إلى جانب تعرض منشأة نفطية في الكويت لهجوم.

وظلت أسعار البنزين مرتفعة رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام خلال يونيو، إذ تراجعت إلى نحو 3.79 دولار للجالون قبل أن تعاود الارتفاع في أوائل يوليو.

ويرجع ذلك إلى التراجع الحاد في طاقة التكرير الروسية، وانخفاض واردات الولايات المتحدة، وتراجع مخزونات البنزين في وقت ظل فيه الطلب متماسكا نسبيا خلال ذروة موسم السفر الصيفي بالسيارات.

ومع اتساع نطاق الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، يبدو أن مخاطر استمرار تعطل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يعد شريانا حيويا لتجارة الطاقة العالمية، تتزايد.

ودفع ذلك أسعار النفط الخام، التي تمثل عادةً أكثر من نصف سعر البنزين، إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ ذلك الحين.

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