ألقى حجارة على منزلها.. القبض على شخص تعدى على طليقته بالسب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها لقيامه بالتعدى عليها بالسب وإلقاء الحجارة وتهديدها بإلحاق الأذى بها بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 / الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس من الشاكية (طبيبة بيطرية - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (طليقها – مقيم بذات الدائرة ) لقيامه بالحضور أسفل العقار محل سكنها والتعدى عليها بالسب وإلقاء الحجارة وتهديدها بإلحاق الأذى بها .

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مندوب مبيعات) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات بينه وبين طليقته لرفضها تمكينه من رؤية نجلتهما (سن3 ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

