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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأييد حبس مستريح السيارات 3 سنوات في قضايا شيكات بالقاهرة الجديدة

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأييد حبس مستريح السيارات في قضايا شيكات القاهرة الجديد 3 سنوات.


وكانت الأجهزة الأمنية تلقت القبض على أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، والهارب خارج البلاد.

وينهي مستريح السيارات إجراء المعارضات في محكمة الجنح والتي تزيد عن 50 حكم قضائي صادر ضده بالاستيلاء على أموال المواطنين.

أعلنت النيابة العامة في بيان لها أنه في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، والهارب خارج البلاد.

وقامت الإدارة بإعداد أمر قبض دولي، والتقدم بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر عن نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري، وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

محكمة القاهرة الاقتصادية مستريح السيارات شيكات

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