إصابة شاب سقط على أسياخ حديد في كفر الزيات

استقبلت طوارىء مستشفي كفر الزيات العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية منذ قليل حالة الطالب محمد عبد المنعم العطار مصاب سقط على أسياخ حديد اخترقت الظهر والبطن والقدم.

تفاصيل إصابة الطالب

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات بروتوكول العلاج بين مديرية صحة الغربية وجامعة طنطا تقرر تحويل حالة الطالب المذكور إلى طوارىء مستشفي جامعي لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة له .

تحرك عاجل من جامعة طنطا

أصدر الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب بجامعة طنطا توجيهاته العاجلة إلي مساعديه بالضرورة توفير الرعاية الصحية والتعاون الكامل مع أسرة المصاب حال وصوله .

اجراء عمليه عاجلة

كما وجه عميد كلية الطب بجامعة طنطا في تعليماته علي إجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل اللازمة قبيل إجراء العملية الجراحية لإنقاذ حياة الشاب خلال الساعات القادمة.

تطور طبي وعلاجي

الجدير بالذكر أن مستشفيات جامعة طنطا تمتلك أكبر مستشفي جراحي "جراحات اليوم الواحد" المدعومة باحدث غرف العمليات التي تحوي اجهزه طبية مطورة لإجراء عمليات الجراحية الدقيقة .