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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهم بإتلاف إطارات سيارة طليقته بالفيوم

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام قائد سيارة ملاكى وبرفقته آخر بإحداث تلفيات بإطارات سيارتها حال توقفها بأحد الشوارع بالفيوم .

بالفحص وبإستدعاء صاحبة الحساب (صيدلانية – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وبسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وبين طليقها ، وأنه بتاريخ 7/ الجارى فوجئت بحدوث تلفيات بإطارات سيارتها وعقب مراجعتها كاميرات المراقبة بالمنطقة إكتشفت قيام أحد السائقين وآخر يعملان مع طليقها بقيادة سيارته وإتلاف إطارات سيارتها عمداً .

تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "ملك طليق الشاكية" وقائدها ومستقلها (عاملان "لدى طليقها")، وتم بإرشادهما ضبط ( السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من طليق الشاكية ( مالك شركة مقاولات"تم ضبطه") مقابل مبلغ مالى ، وبمواجهته أيد ذلك فى إطار الخلافات بينهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارة ملاكى

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