أجنبيتان تسرقان مجوهرات من محل مصوغات بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدتين بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل محل لبيع المصوغات بأسلوب "المغافلة" بأسوان .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالك المحل (مقيم بدائرة قسم أول أسوان) وبسؤاله قرر بتضرره من سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهما بمغافلته وسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل المحل الخاص به بتاريخ 30/ يونيو المنقضى .

أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة ("تحملان جنسية إحدى الدول" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

