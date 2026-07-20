تجلت فيها قيم العطاء والتضحية.. وزير الداخلية يهنئ قيادات الدولة بذكرى ثورة يوليو

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للمستشار / هشام بدوى - رئيــس مجلس النواب بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة .





جاء بها:-

بمناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو

المجيدة .. يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة الوكلاء .. وأعضاء مجلس النواب المُوقر .. بأصدق معانى التهنئة وخالص الأمنيات .

ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة الوطنية التى تتجدد معها

ذكريات أيام مجد خالدات .. وقف فيها الجيش المصرى ومن حوله الشعب العظيم .. لحماية الوطن والدفاع عن هويته ومكتسباته .. فى ملحمة فريدة تجلت فيها قيم العطاء والتضحية والفداء .. لنرجو لمسيرة المؤسسة التشريعية العريقة .. المزيد من التوفيق والسداد .

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير ،،،

كما بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للسيد المستشار عصام فريد - رئيــس مجلس الشيوخ.

جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو الخالدة .. أن نهدى لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس الشيوخ المُوقر .. أصدق التهانى مقرونة بأسمى الأمنيات .

ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة الخالدة .. بما رسخته من قيم الإنتماء والكرامة الوطنية .. وما ألهمته من معان سامية فى العمل والإخلاص والتفانى من أجل رفعة الوطن وصون مقدراته .. تواصل مسيرة العمل الوطنى بتكاتف المؤسسات الوطنية .. تحقيق الإنجازات.. ودحر التحديات لبلوغ تطلعات الشعب المصرى العظيم.. نحو مستقبل أكثر أمناً وإستقراراً .





وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير ،،،





كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للسيد الدكتور/مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء.

جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســـبة الإحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو المجيدة .. أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .





تُجسد هذه الذكرى الوطنية الخالدة المعنى الحقيقى للفداء.. من أجل الدفاع عن الحق فى الإستقلال وتقرير المصير .. ويتجدد فى إحتفالنا بها فى كل عام .. الدافع لمواصلة التكامل والتكاتف المؤسسى .. لتحقيق أهدافنا الوطنية مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات .. لتبقى مصر الكنانة بفضل ربها وعطاء أبنائها.. وطناً أبياً قادراً على صناعة حاضره والتخطيط لمستقبل مشرق للأجيال القادمة.





وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،،،

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للسيد الفريق /أشرف سالم زاهر - القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو المجيدة .. أن نبعث لســـيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تمثل هذه الذكرى الوطنية .. التى حملت رايتها القوات المسلحة الباسلة ملحمة خالدة جسدت إرادة الشعب المصرى .. فى التحرر والكرامة وكانت نقطة تحول فارقة فى تاريخ الأمم الطامحة نحو الإستقلال .. واليوم تظل المبادئ على ثباتها .. لتبقى مصر الكنانة على مر الزمان وطناً عزيزاً أبياً .

عاشت القوات المسلحة درعاً حامياً وسيفاً حاسماً .. وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها .. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء .





وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير ،،،

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة الفريق/ أحمـد فتحى خليفــــــة- رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو المجيدة .. أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. عن خالص الإعزاز والتقدير .. وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .

سيظل إحتفالنا بثورة الثالث والعشرين من يوليو .. تخليداً لذكرى غالية فى تاريخ النضال الوطنى .. وتجسيداً للإعتزاز بقيم العطاء والتضحية والفداء .. التى تجلت عندما وقف رجال القوات المسلحة فى تلاحم فريد مع آمال الشعب المصرى العظيم .. صوناً لمقدرات الوطن .. وإعلاء لقيم العدالة الإجتماعية والمساواة لأمة أبية .. قادرة على صناعة حاضرها وصياغة مستقبل مشرق لأبنائها .. ولتعلو رايتها أبد الدهر خفاقة بين الأمم .

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،،،





