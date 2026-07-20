وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس /عبد الفتـاح السيسى- رئيس جمهورية مصر العربية ، بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة .

جاء بها:-

بمناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو المجيدة.. يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم المعطاءة بالتوفيق والسداد .

جسدت تلك الثورة الخالدة إرادة الشعب المصرى الأبى فى بناء دولة قوية مستقلة .. وقد كانت مبادئها نبراساً للأمم فى التحرر من الإستعمار وستظل مصدر إلهام للأجيال فى الدفاع عن الهوية الوطنية من قوى الفوضى والتطرف .. لتتواصل مسيرة الإنجاز والتنمية الشاملة بقيادتكم الحكيمة مرتكزةً على رؤية متكاملة .. تعى دروس التاريخ وتستشرف آفاق المستقبل وتجعل من أمن الوطن وإستقراره .. أساساً راسخاً لتحقيق الآمال والطموحات .





حفظ الله مصر وطناً للتقدم والسلام .. وحفظكم سيادة الرئيس قائداً يسعى إلى رفعتها وعزتها .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .





وكل عـام وسيادتكم بخـير ،

