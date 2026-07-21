محمد أضا يُعلّق على القرار المحتمل بزيادة الأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا

علّق الإعلامي محمد طارق أضا على القرار المحتمل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» بزيادة الأندية المصرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بناءً على المقترح الذي قدمه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «بلاش تنظر للقرار بمنظور نادٍ معين سواء أهلي أو زمالك أو غيره».

وتساءل قائلًا: «السؤال هل من مصلحتنا أن تزيد عدد الأندية المصرية في البطولات الأفريقية؟»، معقبًا: «بالتأكيد من مصلحتنا لأن ذلك يزيد من فرصة تواجد فريق مصري في الدور النهائي من البطولة».

ورأى أضا أن القرار سيفيد الكرة المصرية سواء تم تطبيقه من الموسم الجديد أو من الموسم المقبل 2027-2028، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى تطبيق هذا القرار من فترة.