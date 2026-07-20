القبض على 3 سائقين استعرضوا بسياراتهم فى حفل زفاف بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات "فان" بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية حال سيرهم بأحد الطرق بالبحيرة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائديها (3 سائقين – مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الدوار)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 15/ الجارى حال مشاركتهم بحفل زفاف إحدى أقارب أحدهم.



تم التحفظ على السيارات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

