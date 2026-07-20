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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر الوجهة الأولى لحوالات العاملين الصادرة من الأردن بنسبة 41.1%

حوالات العاملين الصادرة من الأردن
حوالات العاملين الصادرة من الأردن
أ ش أ

تصدر المصريون قائمة المستفيدين من حوالات العاملين الصادرة من الأردن خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2026، حيث استحوذت مصر على 41.1% من إجمالي الحوالات المحولة إلى خارج المملكة، وفق بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الأردني.

وأوضحت البيانات أن إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى الأردن ارتفع بنسبة 14.5% خلال الفترة من يناير حتى مايو 2026، ليصل إلى 2.062 مليار دولار، فيما زادت الحوالات الصادرة من المملكة بنسبة 15% لتبلغ 806.7 مليون دولار.

وجاءت بنجلاديش في المرتبة الثانية بين وجهات الحوالات الصادرة من الأردن بنسبة 11.8%، تلتها الفلبين بنسبة 4.9%، ثم فلسطين بنسبة 4.1%، بينما شكلت الدول الأخرى 38.1% من إجمالي الحوالات الصادرة.

وعلى مستوى الحوالات الواردة إلى الأردن، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المرسلة بنسبة 21.9%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 19.9%، ثم السعودية بنسبة 17.9%، وقطر بنسبة 9.5%، والكويت بنسبة 5.4%، فيما بلغت حصة الدول الأخرى 25.4%.

وفي قطاع السياحة، ارتفع الدخل السياحي خلال يونيو 2026 بنسبة 7% ليصل إلى 685 مليون دولار، لكنه سجل انخفاضًا خلال النصف الأول من العام بنسبة 5.3% إلى نحو 3.5 مليار دولار.

كما تراجع الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال يونيو بنسبة 6.7% ليبلغ 182.4 مليون دولار، وانخفض خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 9.4% ليسجل 906.1 مليون دولار.

المصريون المستفيدين الأردن حوالات العاملين

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