البورصة المصرية تربح 27 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

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ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب والعرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 27 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.913 تريليون جنيه ،وسط تعاملات كلية بلغت نحو 101.2 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون و صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 11.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 1.08 % ليصل إلى مستوى 53126.01 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 1.72 % ليبلغ 17560.69 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس100 /الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.37 % ليبلغ مستوى 23397.83 نقطة.